Департамент полиции ВКО о "минировании" школ: отрабатываются все версии

Фото: primeminister.kz

В ведомстве рассказали о том, как идёт расследование по факту заведомо ложных сообщений об акте терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

14 февраля в Усть-Каменогорске вновь "заминировали" общеобразовательные школы.

"Сегодня поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в 23 школах. Девять уже проверили. Ни одно взрывное устройство не обнаружено. Работы продолжаются, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника ДП ВКО Медет Бердимуратов. - Проводится комплекс специальных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемых.

Полковник отметил, что злоумышленники используют современные интернет-технологии, что ощутимо усложняет специалистам работу.

- Интернет дает большие возможности. Можно находиться в одном месте, но ретранслировать IP-адрес другого места. И IP-адреса меняются каждую секунду. На проверку уходит длительное время. Установить, конечно, возможно. Все версии отрабатываются, - добавил Медет Тасырханович.

Содействие в расследовании оказывают Комитет национальной безопасности РК и Министерство внутренних дел РК.

По данным полковника, начиная с 6 февраля в Усть-Каменогорске в общей сложности "минировали" более 50 объектов.