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  • Департамент полиции ВКО о "минировании" школ: отрабатываются все версии
primeminister.kz Сегодня, 08:17
185
Сегодня, 08:17
185
Фото: primeminister.kz

Департамент полиции ВКО о "минировании" школ: отрабатываются все версии

В ведомстве рассказали о том, как идёт расследование по факту заведомо ложных сообщений об акте терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
14 февраля в Усть-Каменогорске вновь "заминировали" общеобразовательные школы.

"Сегодня поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в 23 школах. Девять уже проверили. Ни одно взрывное устройство не обнаружено. Работы продолжаются, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника ДП ВКО Медет Бердимуратов. - Проводится комплекс специальных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемых.

Полковник отметил, что злоумышленники используют современные интернет-технологии, что ощутимо усложняет специалистам работу.

- Интернет дает большие возможности. Можно находиться в одном месте, но ретранслировать IP-адрес другого места. И IP-адреса меняются каждую секунду. На проверку уходит длительное время. Установить, конечно, возможно. Все версии отрабатываются, - добавил Медет Тасырханович.

Содействие в расследовании оказывают Комитет национальной безопасности РК и Министерство внутренних дел РК.

По данным полковника, начиная с 6 февраля в Усть-Каменогорске в общей сложности "минировали" более 50 объектов.

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#Усть-Каменогорск #школы #заминировали
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:17
185
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