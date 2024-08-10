  • 10 Августа, 05:24
  • BAIGENEWS

Департамент госдоходов Астаны сменил локацию

Сегодня, 04:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 04:08
Сегодня, 04:08
122
Фото: gov.kz

Департамент государственных доходов по городу Астана переехал в новое здание, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь он будет находиться по адресу: проспект Туран, 49. 

В Комитете госдоходов сообщили контактные данные ДГД Астаны: телефонный номер 1414, Instagram-аккаунт astana_mkd_dgd_astana.

Также информацию можно уточнить по следующим номерам:

     - получение алкогольной лицензии – 8 707 118 54 94;

     - получение сертификата резидентства – 8 7172 77 32 30;

     - тарифное регулирование – 8 777 656 38 38;

     - канцелярия – 8705 150 70 10.

Самое читаемое

Наверх