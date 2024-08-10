Департамент госдоходов Астаны сменил локацию
Сегодня, 04:08
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Сегодня, 04:08Сегодня, 04:08
122Фото: gov.kz
Департамент государственных доходов по городу Астана переехал в новое здание, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь он будет находиться по адресу: проспект Туран, 49.
В Комитете госдоходов сообщили контактные данные ДГД Астаны: телефонный номер 1414, Instagram-аккаунт astana_mkd_dgd_astana.
Также информацию можно уточнить по следующим номерам:
- получение алкогольной лицензии – 8 707 118 54 94;
- получение сертификата резидентства – 8 7172 77 32 30;
- тарифное регулирование – 8 777 656 38 38;
- канцелярия – 8705 150 70 10.
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