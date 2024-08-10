Департамент госдоходов Астаны сменил локацию

Департамент государственных доходов по городу Астана переехал в новое здание, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь он будет находиться по адресу: проспект Туран, 49.

В Комитете госдоходов сообщили контактные данные ДГД Астаны: телефонный номер 1414, Instagram-аккаунт astana_mkd_dgd_astana.

Также информацию можно уточнить по следующим номерам:

- получение алкогольной лицензии – 8 707 118 54 94;

- получение сертификата резидентства – 8 7172 77 32 30;

- тарифное регулирование – 8 777 656 38 38;

- канцелярия – 8705 150 70 10.