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Денуклеаризация: какой урок Казахстан преподнёс миру?
В то время как риски ядерной эскалации становятся реальными, Казахстан ликвидировал свой ядерный арсенал ещё тридцать лет назад, представляя собой ценный пример денуклеаризации, передает BaigeNews.kz ссылкой на nationalinterest.org.
За последние два месяца мировая политика поставила Казахстан в центр евразийской дипломатии и укрепила ядерное сотрудничество между Соединенными Штатами и Казахстаном. Достигнутые сегодня успехи имеют глубокие корни: принятое Астаной три десятилетия назад решение демонтировать свой ядерный арсенал было беспрецедентным. Однако эта дальновидная политика сейчас приносит свои плоды, поскольку страна остается островком мира в неспокойном регионе.
Хотя продолжающиеся международные кризисы приводят к возрождению теорий, основанных на ядерном сдерживании, в Центральной Азии нет ядерных государств. Поддержка Соединенными Штатами и Россией решений Астаны по разоружению и внешней политики, сформулированных три десятилетия назад, приносит свои дивиденды.
Дипломатия и сотрудничество
У Правительства Казахстана было несколько насыщенных дипломатических месяцев. В сентябре Папа Римский Франциск посетил нашу страну для участия в Съезде мировых религий, и в то же время президент Китая Си Цзиньпин совершил свою первую за многие годы зарубежную поездку для укрепления двусторонних связей. В следующем месяце Казахстан принимал саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в то время как президент Европейского совета Шарль Мишель также посетил страну.
Помимо этих встреч высокого уровня, были также не менее важные визиты официальных лиц ядерной отрасли США. Например, в конце сентября сотрудники Агентства по уменьшению угрозы обороны США (DTRA) посетили Национальный ядерный центр Казахстана в Курчатове, который “включал посещение Семипалатинского испытательного полигона и проверку хода текущих работ по повышению физической безопасности на комплексах реакторов с графитом “Байкал-1” и “Импульс”.
Вскоре после этого Джилл Хруби, администратор Национального управления ядерной безопасности (NNSA), и Фрэнк Роуз, его главный заместитель, посетили страну, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности с властями Казахстана.
“Сотрудничество в области ядерной безопасности и нераспространения является краеугольным камнем прочных отношений между нашими странами. Наше продолжающееся сотрудничество демонстрирует приверженность наших стран стратегическому партнёрству по обеспечению безопасности расщепляющегося материала и противодействию распространению ядерного материала”, - сказал Хруби.
Исторический контекст
В начале 1990-х годов Казахстан, недавно получивший независимость после распада Советского Союза и возглавляемый президентом Н. Назарбаевым, принял историческое решение избавиться от своего ядерного арсенала советской эпохи.
Этот процесс включал беспрецедентное сотрудничество между Астаной, Вашингтоном и Москвой по перемещению ядерного оружия из Казахстана в Российскую Федерацию и демонтажу Семипалатинского испытательного полигона и других объектов. В результате было вывезено 1040 ядерных боеголовок для 104 межконтинентальных баллистических ракет SS-18 и 370 крылатых ракет с ядерными боеголовками.
В книге Тогжан Касеновой "Атомная степь: как Казахстан отказался от бомбы" подробно описывается процесс денуклеаризации Казахстана.
“Это решение было принято после того, как руководство рассмотрело интересы безопасности, а также экономические, политические и дипломатические приоритеты. Это [сохранение ядерного материала] было несовместимо с тем, как оно хотело представить себя лицам, принимающим решения в мире”, - сказала Касенова во время октябрьского мероприятия в Казахстане, посвященного её книге.
Денуклеаризация Казахстана имела несколько положительных последствий. Самое главное, что человечество стало еще безопаснее. Ликвидация оружия массового уничтожения резко снизила вероятность того, что оно попадет в руки насильственных негосударственных субъектов. Решению Казахстана последовали правительства всех стран Центральной Азии, преобразовавшие регион в зону, свободную от ядерного оружия, с подписанием соглашения о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии на Семипалатинском испытательном полигоне в 2006 году. Денуклеаризация Казахстана послужила основой для собственного ядерного опыта Южной Африки и помогла усовершенствовать протоколы ядерных инспекций. Многие также рассматривают Казахстан как практическую модель денуклеаризации Корейского полуострова.
Выступление Токаева в ООН
После того как Н. Назарбаев ушёл в отставку в 2019 году, его политика ядерной безопасности сохранилась. Во время своего сентябрьского выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность ядерной безопасности и сотрудничества. Трагический опыт Казахстана с ядерными испытаниями в советское время, когда у сотен тысяч людей развились онкологические и другие заболевания, подтолкнуло Токаева последовать принятой ранее политике.
“Ядерное разоружение стало ключевой частью внешней политики Казахстана, и мы будем постоянно бороться за мир, свободный от ядерных арсеналов”, - подчеркнул Токаев на собрании ООН.
Решение Казахстана избавиться от своего арсенала оружия массового уничтожения является напоминанием о том, что, когда великие державы сотрудничают, возможна денуклеаризация. Более того, это практическая политика с конкретными материальными и политическими преимуществами.
Денуклеаризация помогла нашей стране провести динамичную, многовекторную внешнюю политику и стать посредником с диверсифицированной экономикой и сильным международным имиджем.
В то время как полная денуклеаризация всеми нынешними ядерными державами невозможна, опыт Казахстана должен стать основой для сокращения количества ядерного оружия в мире и ограничения его распространения. Актуальность очевидна: при сотрудничестве великих держав денуклеаризация Казахстана заложила основу для Центральной Азии, свободной от ядерного оружия. Другие регионы, от Корейского полуострова до Ближнего Востока, могли бы извлечь выгоду из казахстанской модели.
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