Денис Шипп избран на должность судьи Верховного суда РК

Сенаторы единогласно поддержали предложение президента Казахстана об избрании Дениса Шиппа на должность судьи Верховного суда РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На пленарном заседании сената был рассмотрен вопрос об избрании во внеконкурсном порядке Дениса Шиппа на должность судьи Верховного суда РК.

Ранее Указом главы государства Денис Шипп был освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Казахстана, на которую был назначен в июне 2021 года.

Денис Шипп родился 27 февраля 1968 года. В 1996 году окончил Омский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

С 1994 года работал в Таможенном управлении и Департаменте финансовой полиции по Северо-Казахстанской области.

С 2003 года занимал должности судьи Петропавловского городского суда, судьи, председателя специализированного финансового суда Алматы.

С 2012 года являлся председателем апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Костанайского областного суда.

С декабря 2015 года был судьей Верховного суда.

Награжден орденом "Құрмет", медалями "Мінсіз қызмет үшін" III степени и "Мінсіз қызмет үшін" II степени, почетным знаком "Үш би", а также ведомственными наградами и юбилейными медалями.