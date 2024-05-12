Денис Сергиенко завоевал "серебро" чемпионата Азии по маутинбайку

Представитель команды Казахстана по маунтинбайку Денис Сергиенко занял второе место на чемпионате Азии в малайзийской Путраджае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он показал второй результат в кросс-кантри. Первым стал японский спортсмен, а замкнул тройку лучших представитель Китая.

Добавим, что ранее на чемпионате Азии Казахстан стал третьим в эстафете.