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Денис Сергиенко завоевал "серебро" чемпионата Азии по маутинбайку

Сегодня, 14:49
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НОК РК Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по маунтинбайку Денис Сергиенко занял второе место на чемпионате Азии в малайзийской Путраджае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он показал второй результат в кросс-кантри. Первым стал японский спортсмен, а замкнул тройку лучших представитель Китая.

Добавим, что ранее на чемпионате Азии Казахстан стал третьим в эстафете.

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