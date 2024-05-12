Денис Сергиенко завоевал "серебро" чемпионата Азии по маутинбайку
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
163Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по маунтинбайку Денис Сергиенко занял второе место на чемпионате Азии в малайзийской Путраджае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он показал второй результат в кросс-кантри. Первым стал японский спортсмен, а замкнул тройку лучших представитель Китая.
Добавим, что ранее на чемпионате Азии Казахстан стал третьим в эстафете.
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