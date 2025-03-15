Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку в Китае
Другой представитель Казахстана, Абзал Ажгалиев, занял четвёртое место.
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
172Фото: ДРС
В Пекине продолжается чемпионат мира по шорт-треку, где завершились четвертьфинальные забеги на дистанции 500 метров среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанский конькобежец Денис Никиша финишировал первым с результатом 40.275 секунды, что позволило ему пройти в полуфинал соревнований.
Другой представитель Казахстана, Абзал Ажгалиев, занял четвёртое место и не смог пробиться в следующую стадию турнира.
Полуфинальные и финальные забеги на 500 метров состоятся уже сегодня, 15 марта.