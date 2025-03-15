  • 15 Марта, 14:31
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Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку в Китае

Другой представитель Казахстана, Абзал Ажгалиев, занял четвёртое место.

Сегодня, 12:49
АВТОР
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ДРС Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: ДРС

В Пекине продолжается чемпионат мира по шорт-треку, где завершились четвертьфинальные забеги на дистанции 500 метров среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанский конькобежец Денис Никиша финишировал первым с результатом 40.275 секунды, что позволило ему пройти в полуфинал соревнований.

Другой представитель Казахстана, Абзал Ажгалиев, занял четвёртое место и не смог пробиться в следующую стадию турнира.

Полуфинальные и финальные забеги на 500 метров состоятся уже сегодня, 15 марта.

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