В Пекине продолжается чемпионат мира по шорт-треку, где завершились четвертьфинальные забеги на дистанции 500 метров среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанский конькобежец Денис Никиша финишировал первым с результатом 40.275 секунды, что позволило ему пройти в полуфинал соревнований.

Другой представитель Казахстана, Абзал Ажгалиев, занял четвёртое место и не смог пробиться в следующую стадию турнира.

Полуфинальные и финальные забеги на 500 метров состоятся уже сегодня, 15 марта.