Казахстанкий шорт-трекист Денис Никиша завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Никиша стал вторым на дистанции 500 метров. На финише он показал 40,096.

Первое место занял Стивен Дюбуа из Канады - 40,008. Замкнул тройку лучших Йенс Ван Т'Ваут из Нидерландов - 40,163.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира Никиша также взял "серебро". Он стал первым казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал на взрослом ЧМ.