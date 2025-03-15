Денис Никиша во второй раз завоевал "серебро" чемпионата мира
Никиша стал вторым на дистанции 500 метров в Пекине.
Сегодня, 14:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:38Сегодня, 14:38
131Фото: НОК РК
Казахстанкий шорт-трекист Денис Никиша завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Никиша стал вторым на дистанции 500 метров. На финише он показал 40,096.
Первое место занял Стивен Дюбуа из Канады - 40,008. Замкнул тройку лучших Йенс Ван Т'Ваут из Нидерландов - 40,163.
Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира Никиша также взял "серебро". Он стал первым казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал на взрослом ЧМ.