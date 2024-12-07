Денис Никиша стал шестым на этапе серии World Tour в Пекине
На первом месте Пак Джи Вон из Южной Кореи.
Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
174Фото: НОК РК
Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша финишировал шестым на этапе серии World Tour в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он дошёл до финала на дистанции 1500 метров. В решающем забеге казахстанец показал шестой результат.
Первое место занял Пак Джи Вон (Южная Корея). Канадец Уильям Данджину финишировал вторым. Замкнул тройку лучших Сунь Лун (Китай).
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