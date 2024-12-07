  • 7 Декабря, 14:01
  • BAIGENEWS

Денис Никиша стал шестым на этапе серии World Tour в Пекине

На первом месте Пак Джи Вон из Южной Кореи.

Сегодня, 12:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
174
Фото: НОК РК

Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша финишировал шестым на этапе серии World Tour в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он дошёл до финала на дистанции 1500 метров. В решающем забеге казахстанец показал шестой результат.

Первое место занял Пак Джи Вон (Южная Корея). Канадец Уильям Данджину финишировал вторым. Замкнул тройку лучших Сунь Лун (Китай).

Самое читаемое

Наверх