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ktf.kz Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27
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Фото: ktf.kz

Денис Евсеев выиграл первый "Челленджер" в карьере

Триумфом казахстанца Дениса Евсеева завершился в Астане турнир серии АТР Challenger 50 – "Кубок Президента", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале Евсеев (412 АТР) выиграл у узбека Хумоюна Султанова (550 АТР). В первом сете Султанов вел со счетом 5:1, но Денису удалось не просто сделать камбэк, но и вырвать победу в партии – 7:5. Во второй партии Хумоюн активизировался, стал больше атаковать и выиграл сет - 6:2.

В решающем игровом отрезке была напряженная борьба, игроки поочередно вызывали на корт медиков. В девятом гейме казахстанцу удалось реализовать брейк и на своей подаче поставить точку в матче – 6:4.

Таким образом, Денис Евсеев выиграл свой первый "Челленджер" в карьере. За победу он получит 50 рейтинговых очков и 5500 долларов США призовых.

"Выиграть свой первый ATP Challenger дома — это невероятно. Приятно было ощущать такую поддержку родных болельщиков. Я наслаждался игрой на центральном корте. Это был прекрасный опыт. Никогда не переставайте мечтать, даже в 30 лет можно играть на самом высоком уровне и побеждать на турнирах. Благодарю федерацию тенниса Казахстана за прекрасный турнир, мне всегда приятно играть на домашних соревнованиях. Также хочу сказать спасибо и всей моей команде" — сказал после матча Евсеев.

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Сегодня, 18:27
165
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