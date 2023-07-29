Денис Евсеев второй год подряд сыграет в финале "Кубка Президента"

Фото: ktf.kz

В Астане на турнире серии ATP Challenger 50 определились финалисты в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Денис Евсеев (412 АТР) в полуфинале обыграл турка Янки Эреля (357 АТР) со счетом 6:4, 6:4. Казахстанец завтра 30 июля (11:00 по времени Астаны) в матче за титул сыграет с узбеком Хумаюном Султановым (550 АТР). Соперники между собой встречались лишь один раз - в 2017 году на турнире серии ITF M15 и тогда победу в трех сетах одержал казахстанец – 7:5, 5:7, 6:1.

В прошлом году Евсеев в финале домашнего "Челленджера" уступил россиянину Роману Сафиулину, который сейчас занимает 47-ю строчку в мировом рейтинге.