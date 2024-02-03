Денис Евсеев снялся с матча "Кубка Дэвиса" против Аргентины

Казахстанский теннисист Денис Евсеев не сможет участвовать в матчах "Кубка Дэвиса" в Аргентине, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, спортсмен сильно заболел.

"Наша команда продолжает нести потери. Как вы знаете, Жукаев травмирован, а уже здесь Евсеев заболел. Приехал, готовился, но сильно простыл. Поэтому будет совсем непросто. Команда соперников выставила свой лучший состав, но наши игроки Попко, Недовесов и Скатов готовы, и будут бороться до конца" — прокомментировал капитан команды Юрий Щукин.

Накануне состоялась жеребьёвка матча Аргентина — Казахстан в рамках квалификации "Кубка Дэвиса".

Первый игровой день 3 февраля в 20:00 по времени Астаны начнется с противостояния Дмитрия Попко (338 АТР) и Франсиско Серундоло (22 АТР). После них на корт выйдут Тимофей Скатов (278 АТР) и Томас Мартин Этчеверри (28 АТР).

Следующий игровой день 4 февраля откроется в 20:00 по времени Астаны парным матчем — Александр Недовесов и Тимофей Скатов померятся силами с Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени. Затем планируются два одиночных матча: Скатов встретится с Серундоло, а Попко сыграет против Этчеверри.