Теннисист из Казахстана Денис Евсеев в дуэте с японцем Каити Утидой пробился в финал турнира в порту Оэйраше (Португалия) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Евсеев и Утида встретились с испанцами Иньиго Сервантесом и Даниэлем Ринконом и сенсационно победили их в двух сетах — 6:3, 7:6. Стоит отметить, что очевидными фаворитами в этом матче считались теннисисты из Испании. В финале казахстанец и его напарник сыграют против американцев Джорджа Голдхоффа и Трея Хильдебранда.

Что касается выступления Дениса Евсеева (250-е место в рейтинге ATP) на "челленджере" в Оэйраше в одиночном разряде, то он проиграл еще в первом круге, неожиданно уступив французскому теннисисту Антуану Корню Шовену (609-е место) — 2:6, 6:0, 3:6.