Денис Евсеев проиграл на старте турнира в Нидерландах
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
91Фото: ktf.kz
Теннисист из Казахстана Денис Евсеев сыграл в полуфинале квалификации травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанец встретился на грунтовом корте с чилийским спортсменом Кристианом Гарином и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 5:7, 3:6. Игра продлилась один час и 17 минут.
Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Также казахстанец выиграл десять очков и три гейма подряд.
Отметим, что Денис на данный момент занимает 167-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Гарин располагается на 113-й позиции.
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