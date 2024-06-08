Денис Евсеев проиграл на старте турнира в Нидерландах

Теннисист из Казахстана Денис Евсеев сыграл в полуфинале квалификации травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец встретился на грунтовом корте с чилийским спортсменом Кристианом Гарином и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 5:7, 3:6. Игра продлилась один час и 17 минут.

Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Также казахстанец выиграл десять очков и три гейма подряд.

Отметим, что Денис на данный момент занимает 167-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Гарин располагается на 113-й позиции.