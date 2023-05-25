Деньги за положительную оценку – Наталья Годунова раскритиковала реализацию нацпроектов

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Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова заявила о негативном влиянии внутренних и внешних факторов на благосостояние казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

"Все-таки негативное влияние, видимо, было сильнее, поскольку изменилось качество потребительской корзины с точки зрения увеличения потребительских затрат на продовольственные товары. Доля средненазначенной пенсии к средней зарплате составила составила 29 процентов. Немного увеличилась группа населения с наименьшими доходами. Тренд негативный. Накопительная способность населения для приобретения жилья такова, что человеку нужно копить на жильё 11-15 лет", - сказала она в сенате.

По словам Годуновой, количество социально-значимых продуктов питания, полностью обеспеченных внутренним производством, составляет 12 из 29. А это вопрос продовольственной безопасности.

"Растут кредиты населения. И, к сожалению, растут кредиты на непредпринимательские цели, то есть люди берут кредиты на жизнь", - заявила глава Высшей аудиторской палаты.

Отметила она и то, что сделано правительством.

"Мы подтверждаем те положительные сдвиги, которые происходят, и обеспеченность социально-экономического развития. В этом году удалось справиться с высокой инфляцией, она пошла вниз. По итогам 2022 года была 20 процентов, сейчас - около 16 процентов. Стабильность социально-экономического развития была обеспечена в связи с тем, что реализована программа повышения доходов и проведена индексация социальных выплат с учётом инфляции", - перечислила Наталья Годунова.

Кроме того, она указана на то, что в нацпроектах и планах развития "показатели по смыслу и в цифровом выражении очень часто не соответствуют целевым индикаторам вышестоящих документов системы госпланирования", а показатели результата конечных бюджетных программ часто не соответствуют показателям нацпроектов и планов развития, что не обеспечивает достижение вышестоящей стратегической цели.