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  • Деньги за положительную оценку – Наталья Годунова раскритиковала реализацию нацпроектов
gov.kz Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35
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Фото: gov.kz

Деньги за положительную оценку – Наталья Годунова раскритиковала реализацию нацпроектов

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова заявила о негативном влиянии внутренних и внешних факторов на благосостояние казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

"Все-таки негативное влияние, видимо, было сильнее, поскольку изменилось качество потребительской корзины с точки зрения увеличения потребительских затрат на продовольственные товары. Доля средненазначенной пенсии к средней зарплате составила составила 29 процентов. Немного увеличилась группа населения с наименьшими доходами. Тренд негативный. Накопительная способность населения для приобретения жилья такова, что человеку нужно копить на жильё 11-15 лет", - сказала она в сенате.

По словам Годуновой, количество социально-значимых продуктов питания, полностью обеспеченных внутренним производством, составляет 12 из 29. А это вопрос продовольственной безопасности.

"Растут кредиты населения. И, к сожалению, растут кредиты на непредпринимательские цели, то есть люди берут кредиты на жизнь", - заявила глава Высшей аудиторской палаты.

Отметила она и то, что сделано правительством.

"Мы подтверждаем те положительные сдвиги, которые происходят, и обеспеченность социально-экономического развития. В этом году удалось справиться с высокой инфляцией, она пошла вниз. По итогам 2022 года была 20 процентов, сейчас - около 16 процентов. Стабильность социально-экономического развития была обеспечена в связи с тем, что реализована программа повышения доходов и проведена индексация социальных выплат с учётом инфляции", - перечислила Наталья Годунова.

Кроме того, она указана на то, что в нацпроектах и планах развития "показатели по смыслу и в цифровом выражении очень часто не соответствуют целевым индикаторам вышестоящих документов системы госпланирования", а показатели результата конечных бюджетных программ часто не соответствуют показателям нацпроектов и планов развития, что не обеспечивает достижение вышестоящей стратегической цели.  

"Приведу пример. Нацпроект "Устойчивый экономический рост", направленный на повышение благосостояния казахстанцев. Целевой индикатор документа - снижение доли ненаблюдаемой, то есть теневой экономики до 0,9 процента ВВП. Показатель нацпроекта - доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии. Дальше достижение цели должно финансироваться. Стратегическая цель уже искажена, показатель бюджетной программы, на которую выделяются деньги звучит так: "Доля местного содержания в закупках работ и услуг недропользователей ГМК в 2022 году должна достигнуть 40,5 процента". Понятно, что это не во всех проектах и не до такой степени идёт искажение показателей. В итоге деньги идут по бюджетной программе на увеличение местного содержания и ряд других проектов", - сказала Годунова.

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Сегодня, 18:35
70
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