"Деньги выделяются, но до клиента не доходят" - Перуашев о недофинансировании МСБ

Фото: BaigeNews.kz

Ранее Президент РК назвал нехватку кредитных ресурсов серьёзной проблемой для бизнеса.

В Казахстане экономическая система заточена под банки второго уровня, которые кредитуют малый и средний бизнес под высокие проценты, заявил депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы эту тему поднимали последние семь лет в Парламенте. Из-за того, что у банков накапливалась избыточная ликвидность, Нацбанк через высокую базовую ставку предпринимал действия для изъятия ликвидности у банков через выпуск нот Нацбанка опять же по базовой ставке. Получалось, что банкам это выгодно. Они просто покупают ноты и получают свои 12 процентов, ни с чем не связываясь", - рассказал мажилисмен после совместного заседания палат Парламента.

По мнению Перуашева, Нацбанку пора отойти от позиции наблюдателя и сделать так, чтобы БВУ выполняли свою роль в части обеспечения экономики финансами.

"Нацбанк должен рассматривать другие возможности, (так-как) наши банки стали узким горлышком в экономике. Деньги вроде бы выделяются, но они до клиента не доходят. В итоге мы имеем недовыпуск продукции, мы видим нехватку товаров на рынке, инфляцию, рост цен", - считает депутат.

Президент Казахстана в послании народу страны заявил, что недофинансирование малого и среднего бизнеса составляет около 42 миллиардов долларов.

"При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются", - отметил глава государства.