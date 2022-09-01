Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • "Деньги выделяются, но до клиента не доходят" - Перуашев о недофинансировании МСБ
BaigeNews.kz Сегодня, 13:57
164
Фото: BaigeNews.kz

"Деньги выделяются, но до клиента не доходят" - Перуашев о недофинансировании МСБ

Ранее Президент РК назвал нехватку кредитных ресурсов серьёзной проблемой для бизнеса.

В Казахстане экономическая система заточена под банки второго уровня, которые кредитуют малый и средний бизнес под высокие проценты, заявил депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы эту тему поднимали последние семь лет в Парламенте. Из-за того, что у банков накапливалась избыточная ликвидность, Нацбанк через высокую базовую ставку предпринимал действия для изъятия ликвидности у банков через выпуск нот Нацбанка опять же по базовой ставке. Получалось, что банкам это выгодно. Они просто покупают ноты и получают свои 12 процентов, ни с чем не связываясь", - рассказал мажилисмен после совместного заседания палат Парламента.

По мнению Перуашева, Нацбанку пора отойти от позиции наблюдателя и сделать так, чтобы БВУ выполняли свою роль в части обеспечения экономики финансами.

"Нацбанк должен рассматривать другие возможности, (так-как) наши банки стали узким горлышком в экономике. Деньги вроде бы выделяются, но они до клиента не доходят. В итоге мы имеем недовыпуск продукции, мы видим нехватку товаров на рынке, инфляцию, рост цен", - считает депутат.

Президент Казахстана в послании народу страны заявил, что недофинансирование малого и среднего бизнеса составляет около 42 миллиардов долларов.

"При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются", - отметил глава государства. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#бизнес #банки второго уровня #финансы #МСБ
Сегодня, 13:57
164
Дамир Абуов Журналист

Рекомендуем

Наверх