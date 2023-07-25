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  • Деньги выделены в полном объеме, а больницы не построены - премьер о проекте "Ауыл – Ел бесігі"
пресс-служба правительства РК Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45
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Фото: пресс-служба правительства РК

Деньги выделены в полном объеме, а больницы не построены - премьер о проекте "Ауыл – Ел бесігі"

Вопросы реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі" рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт Baigenews.kz.

"Неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры, отсутствие должного контроля приводят к срывам сроков введения объектов. К примеру, строительство медицинских учреждений в селах Атасу, Бидайык, Бостумсык и Сарысу области Ұлытау в 2022 году профинансированы в полном объеме из республиканского бюджета, однако на сегодняшний день строительные работы до сих пор не завершены. В районе им. Мусрепова Северо-Казахстанской области строительство дороги протяженностью 53,5 километров должно было быть завершено в прошлом году. Но, из запланированного объема введено в экспулуатациию только 26,5 километров", - сказал глава правительства.

Смаилов сообщил, что за три года на проект "Ауыл – Ел бесігі" из республиканского бюджета было выделено 326 миллиардов тенге. Реализовано свыше 3,7 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в более чем тысяче сел. Создано порядка 33 тысяч рабочих мест

"В текущем году из республиканского бюджета выделено 198,2 миллиардов тенге. Будет реализовано почти две тысячи проектов в 
800 населенных пунктах. Хорошую динамику по освоению выделенных средств мы видим в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях. Однако низкий уровень отмечается в Алматинской и области Ұлытау", - отметил премьер. 

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Сегодня, 10:45
159
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