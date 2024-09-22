Деньги в бюстгальтере пыталась пронести мать подследственного в СИЗО Астаны
Сегодня, 02:37
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Сегодня, 02:37Сегодня, 02:37
65Фото: pixabay.com
Полицейские при досмотре нашли 7 тысяч тенге в бюстгальтере жительницы Туркестанской области, прибывшей в СИЗО Астаны на свидание к подследственному сыну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inastana.kz.
"При опросе гражданка пояснила, что забыла положить деньги в ячейку хранения. В отношении матери подследственного составлен административный протокол", - отметили в ведомстве.
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