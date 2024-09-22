  • 22 Сентября, 02:53
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Деньги в бюстгальтере пыталась пронести мать подследственного в СИЗО Астаны

Сегодня, 02:37
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:37
Сегодня, 02:37
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Фото: pixabay.com

Полицейские при досмотре нашли 7 тысяч тенге в бюстгальтере жительницы Туркестанской области, прибывшей в СИЗО Астаны на свидание к подследственному сыну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inastana.kz.

"При опросе гражданка пояснила, что забыла положить деньги в ячейку хранения. В отношении матери подследственного составлен административный протокол", - отметили в ведомстве.

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