"Деньги, сожжённые для отапливания улиц" — депутат о состоянии казахстанских ТЭЦ

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Из-за высокого износа тепловых сетей потери теплоснабжения в Казахстане составляют порядка 40 процентов. Об этом в среду, 21 июня, на пленарном заседании мажилиса рассказал депутат Мархабат Жайымбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"Высокий износ ведёт к ежегодному росту аварий на ТЭЦ и тепловых сетях. Система теплоснабжения характеризуется высоким уровнем потерь тепла до 40 процентов. Сверхнормативные потери тепловой энергии за последние три года, по данным местных исполнительных органов, составили 3,6 миллиона Г/кал или около 14,4 миллиарда тенге в стоимостном выражении. То есть это деньги, "сожжённые для отапливания улицы", - заявил он.

Одной из основных причин высоких теплопотерь, по словам депутата, является низкая энергоэффективность многоквартирных жилых домов. Из 54 731 многоквартирного жилого дома 31,1 процента подлежат капитальному ремонту, 5,5 процента являются ветхими и 1,4 процента – аварийные.

При этом в ряде регионов, например, Астане, Семее, Таразе, Павлодаре нарастает проблема дефицита тепловой энергии.

"Решение этих вопросов требует значительных средств. По предварительным подсчётам, для снижения уровня износа тепловых сетей со 100 процентов до 50 процентов потребуется 1,8 триллиона тенге, на модернизацию всей энергетической отрасли порядка 7-8 триллионов тенге", - сказал Жайымбетов.

Депутат предложил рассмотреть имеющийся опыт для решения этой проблемы. Он считает, что можно рассмотреть для ремонта сетей различные источники финансирования: средства государственного бюджета, международные займы, в том числе в виде выпуска облигаций, и финансирование за счёт тарифов.