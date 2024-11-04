Деньги от утильсбора потратили на приобретение пожарной техники

АО "Жасыл даму" за счет средств утильсбора профинансировало АО "Фонд развития промышленности" для приобретения пожарной техники для местных исполнительных органов и организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира на сумму 35 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В результате финансирования будет приобретено порядка 1 000 единиц техники. Предоставленное финансирование позволит приобрести ориентировочно порядка 400 единиц техники для организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира на сумму 15 млрд тенге. Местные исполнительные органы смогут приобрести ориентировочно порядка 600 единиц техники на сумму 20 млрд тенге.

АО "Жасыл даму" поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие, снижение углеродного следа и повышение качества жизни населения, инвестируя в инновационные технологии и инфраструктуру.

Приобретение пожарной техники обеспечит замену техники, приобретенной еще в 70-х годах 20-го века, в некоторых организациях техника отсутствует и будет приобретена впервые.