Деньги от льготного автокредитования направят на покупку общественного транспорта — МИИР

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Казахстане могут приостановить программу льготного автокредитования граждан. Сэкономленные деньги хотят перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. Об этом в кулуарах Акорды сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства уточнил, что в рамках новой программы вместо легковых автомобилей под четыре процента годовых будут выдаваться кредиты на покупку пассажирских автобусов. По словам министра, большинство из 10 525 автобусов в стране изношены.

"Рассматривается возможность перенаправления средств от льготного автокредитования на кредитование общественного автотранспорта. Мы были в ряде регионов, представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопрака. В Костанае, например, 90 процентов износа, в Талдыкоргане и Уральске - по 70 процентов износа. Задача стоит максимально эффективно использовать имеющиеся на руках средства", - сказал министр.

Карабаев также добавил, что ежедневно общественным транспортом пользуются большая часть активного населения страны, 9,3 миллиона казахстанцев. Поэтому вопрос обветшалости городского транспорта в ведомстве намерены решать первостепенно.