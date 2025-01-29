Об идее привлечения "длинных" денег из ЕНПФ на реализацию важных проектов высказался Ерлан Саиров, передает BaigeNews.kz.

Депутат считает, что на благосостояние казахстанцев должны работать не только деньги ЕНПФ, но и средства Национального фонда.

"Я бы поставил шире вопрос. Деньги Национального фонда должны работать внутри Казахстана для развития нашей экономики. Сейчас очень парадоксальная ситуация. Мы за рубежом сейчас берем займы, очень короткие и дорогие, в то время, когда наши кровные деньги находятся за рубежом под очень низкие проценты. Поэтому здесь тоже надо подумать. А что касается денег пенсионного фонда, конечно, если эти проекты разумные, если есть экономическая целесообразность, они должны, конечно, работать на экономику Казахстана", - рассказал Ерлан Саиров.

Напомним, привлекать "длинные" деньги из ЕНПФ на важные проекты на расширенном заседании правительства предложил Глава государства. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ Правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.