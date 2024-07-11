Деньги на ветер? Почему после ремонта за 52 миллиона дом в Астане рассыпается на мелкие части

Пятьдесят два миллиона на ветер? Почему дом, капитально отремонтированный по Программе модернизации, обветшал за 10 лет? Корреспондент BaigeNews.kz открыл настоящий коммунальный ад в пятиэтажке, расположенной в "Золотом квадрате" Астаны. Цена на жилье тут должна бить все рекорды, однако на деле за такие квадратные метры никто не даст и тенге. Изо дня в день местные жители испытывают на себе все возможные бытовые неудобства, порой чувствуя себя людьми не первого сорта. Им стыдно приглашать гостей. Они устали от канализационной вони стоящей в коридорах. Терпение людей – на пределе! Почему здание не могут снести и расселить? Каково это – пользоваться одним туалетом на весь этаж? И что ощущают люди, когда в их квартирах главными стали тараканы и пауки? Покажем все! Слабонервным не смотреть.