  • 12 Декабря, 17:37
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Деньги на ветер: оборудование на 2,6 млн евро испортилось из-за акимата в области Абай

Прокуроры начали расследование.

Сегодня, 16:18
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
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Фото: pxhere.com

Прокуроры проанализировали реализацию проекта по раздельному сбору мусора и созданию линии сортировки твердых бытовых отходов в Семее и начали досудебное расследование по статье "Халатность", передаёт BaigeNews.kz.

В проекте, запущенном в 2020 году, участвовали акимат города и министерство экологии. Однако его реализация столкнулась с серьёзными проблемами. 

"Иностранная компания поставила оборудование за 2,6 миллиона евро, а акимат, отстранившись от исполнения договора, не принял меры по строительству ангара для его размещения. В результате дорогостоящая техника более двух лет не используется и хранится на открытых площадках, что привело к её повреждению и утрате гарантии", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 371 УК (Халатность), также акиматом принимаются меры по завершению проекта и внедрению системы раздельного сбора и сортировки отходов в городе.

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