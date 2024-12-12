Прокуроры проанализировали реализацию проекта по раздельному сбору мусора и созданию линии сортировки твердых бытовых отходов в Семее и начали досудебное расследование по статье "Халатность", передаёт BaigeNews.kz.

В проекте, запущенном в 2020 году, участвовали акимат города и министерство экологии. Однако его реализация столкнулась с серьёзными проблемами.

"Иностранная компания поставила оборудование за 2,6 миллиона евро, а акимат, отстранившись от исполнения договора, не принял меры по строительству ангара для его размещения. В результате дорогостоящая техника более двух лет не используется и хранится на открытых площадках, что привело к её повреждению и утрате гарантии", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 371 УК (Халатность), также акиматом принимаются меры по завершению проекта и внедрению системы раздельного сбора и сортировки отходов в городе.