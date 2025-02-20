Деньги на лечение умершего ребёнка собирала мошенница в Алматинской области
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 21:32
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Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
35Фото: polisia.kz
В Алматинской области зарегистрированы новые эпизоды мошенничества. На этот раз полиция задержала женщину, которая собирала деньги на лечение ребёнка, умершего в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud выявлена 31-летняя жительница Конаева. Под предлогом сбора средств на лечение ребёнка женщина обманула граждан.
Во другом случае 26-летний мужчина, представляясь перевозчиком, завладел 180 тысячами тенге под предлогом транспортировки товара.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Правоохранительные органы проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.