В Алматинской области зарегистрированы новые эпизоды мошенничества. На этот раз полиция задержала женщину, которая собирала деньги на лечение ребёнка, умершего в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud выявлена 31-летняя жительница Конаева. Под предлогом сбора средств на лечение ребёнка женщина обманула граждан.

Во другом случае 26-летний мужчина, представляясь перевозчиком, завладел 180 тысячами тенге под предлогом транспортировки товара.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Правоохранительные органы проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.