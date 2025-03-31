Правительством реализуются социальные проекты за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Из Специального государственного фонда выделено более 228 млн тенге на строительство медицинских объектов в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Средства будут направлены на реализацию проектов в сельских зонах Экибастуза и Аксу, а также Иртышском, Железинском Теренкольском районах.

В селе Байет сельской зоны Экибастуза планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта взамен единственного ФАПа 1983 года постройки. Старое здание признано непригодным для ремонта. В населенном пункте на сегодня проживает 822 человека.

В Иртышском районе появится врачебная амбулатория. Объект оборудуют в соответствии с санитарными требованиями и нормами. Имеющийся в районе медицинский пункт обслуживает население численностью более тысячи человек.

Села Ивановка, Мынкуль и Курколь включены в перечень первоочередных населенных пунктов, которым необходимы новые объекты здравоохранения по причине удаленности действующих. Ближайшие районные поликлиники к ним расположены на расстоянии от 18 до 115 км. В селах будут построены новые медицинские пункты, которые позволят обеспечить оказание медуслуг по месту проживания.

В населенных пунктах Павлодарской области проживают свыше 168 тысяч человек. Строительство новых объектов здравоохранения позволит снизить нагрузку на действующие организации и повысить качество медпомощи населению.