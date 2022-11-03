Деньги коррупционеров потратят на возведение школы и спортплощадки в Актюбинской области

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Чиновники, виновные в совершении коррупционных преступлений, возместили причинённый государству ущерб в размере 197 миллионов тенге в Актюбинской области. Эти деньги решили использовать на благо детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, по согласованию с акиматом области, миллионы потратят на завершение строительства школы в селе Кумжарган Мугалжарского района и возведение одной из самых крупных в стране workout площадок в Актобе.

Школу в селе планировали открыть ещё в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе (1974 года постройки).

Однако подрядная компания не выполнила обязательства. Власти привлекли нового поставщика, которому для завершения работ выделят 150 миллионов тенге.