Деньги из резерва правительства выделят на закуп зерна в Казахстане
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10 миллиардов тенге выделят из резерва правительства на прямой закуп зерна нового урожая. Об этом на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт BaigeNews.kz.
Ведомством прорабатывается вопрос об организации прямого закупа зерна нового урожая с установлением приоритетности для мелких хозяйств.
"Из резерва правительства планируется выделение 10 миллиардов тенге. Данная мера позволит стабилизировать рынок и закупить 155 тысяч тонн зерна по рыночной стоимости. Для более масштабного выкупа порядка миллиона тонн требуется дополнительное финансирование в размере 75 миллиардов тенге", - сказал министр.
В период снижения внутренних цен на зерно Продкорпорация помогает фермерам реализовать его по рентабельной цене путём проведения интервенционного закупа, тем самым минимизируя убытки фермеров. В период высоких цен, государственный оператор реализует зерно мукомольным, животноводческим, птицеводческим хозяйствам по ценам ниже рыночных, сдерживая рост цен на конечную продукцию.
В Минсельхозе отметили, что Продкорпорацией оказывается системная поддержка рынку путём предоставления форвардных контрактов и товарных кредитов, реализации удешевлённой пшеницы мукомольным, животноводческим и птицеводческим хозяйствам.
Данный механизм оказывает мультипликативный эффект на экономику, стимулируя развитие АПК, а также точечный социальный эффект в виде стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.
Приняты меры по бесперебойному экспорту зерна: в перевозке задействованы порядка 11,8 тысячи зерновозов и 16 тысяч крытых вагонов.
За 10 месяцев этого года КТЖ перевезено 7,9 миллиона тонн зерновых грузов, из которых 1,9 миллиона тонн по внутренним сообщениям и 6 миллионов тонн отправлено на экспорт.
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