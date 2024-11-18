Деньги из резерва правительства выделят на закуп зерна в Казахстане

"Из резерва правительства планируется выделение 10 миллиардов тенге. Данная мера позволит стабилизировать рынок и закупить 155 тысяч тонн зерна по рыночной стоимости. Для более масштабного выкупа порядка миллиона тонн требуется дополнительное финансирование в размере 75 миллиардов тенге", - сказал министр.

В период снижения внутренних цен на зерно Продкорпорация помогает фермерам реализовать его по рентабельной цене путём проведения интервенционного закупа, тем самым минимизируя убытки фермеров. В период высоких цен, государственный оператор реализует зерно мукомольным, животноводческим, птицеводческим хозяйствам по ценам ниже рыночных, сдерживая рост цен на конечную продукцию.

В Минсельхозе отметили, что Продкорпорацией оказывается системная поддержка рынку путём предоставления форвардных контрактов и товарных кредитов, реализации удешевлённой пшеницы мукомольным, животноводческим и птицеводческим хозяйствам.

Данный механизм оказывает мультипликативный эффект на экономику, стимулируя развитие АПК, а также точечный социальный эффект в виде стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

Приняты меры по бесперебойному экспорту зерна: в перевозке задействованы порядка 11,8 тысячи зерновозов и 16 тысяч крытых вагонов.

За 10 месяцев этого года КТЖ перевезено 7,9 миллиона тонн зерновых грузов, из которых 1,9 миллиона тонн по внутренним сообщениям и 6 миллионов тонн отправлено на экспорт.