Деньги или месть: причины жестокой расправы над полицейским в глубинке выясняет суд

Убийство 41-летнего полицейского Кумара Шойтасова из Узункольского района Костанайской области потрясло весь регион. Подсудимый, 35-летний Виктор Сербокрыл, не просто убил его, а ещё и "глумился над телом", как выразились в суде родственники погибшего. В материалах уголовного дело обозначено, что сначала подсудимый нанёс множественные удары полицейскому одним ножом, а когда сломал его о кость, побежал в дом за вторым, которым частично ампутировал голову.

Что послужило поводом для такой жестокости, если, как утверждает сам Сербокрыл, с Шойтасовым они были соседями, а иногда даже вместе выпивали? В этом вопросе предстоит разобраться суду, который проходит в Костанае. 4 сентября в специализированном межрайонном уголовном суде области начали изучать материалы уголовного дела, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

История жестокого убийства началась с условно-досрочного освобождения Виктора Сербокрыла 3 мая этого года. И, как позже выяснилось, его первый срок тесно связан с деталями нового дела. Сербокрыл отбыл часть срока по делу о краже сотовых телефонов, не досидев 10 месяцев, он вышел на свободу. Вернувшись в родной посёлок Узунколь попытался устроиться на работу, но на прежнее место в ТОО "Олжа-Ряжское", где он был слесарем, его не взяли, а новой работы он пока не нашёл.

Cпустя три дня, 6 мая, он пошёл в дом полицейского Шойтасова, а, поняв, что его нет, отжал пластиковое окно, и залез в дом. Когда через 10 минут вернулся Шойтасов, Сербокрыл взял в руки кухонный нож и спрятался за шкафом. Зайдя в дом и увидев бывшего соседа, полицейский ударил его кулаком в лицо и выбежал во двор. Но подсудимый догнал его и ударил ножом в спину, потом нанёс множественные удары в жизненно-важные органы – лёгкие, печень, почки. Во время ударов нож сломался, тогда он зашёл в дом за вторым и практически ампутировал полицейскому голову, сказано в обвинительном заключении. После этого спрятал тело под матрасом в огороде, вытащил из дома вещи стоимостью более 250 000 тенге и скрылся.

Полицейский до дня трагедии был в отпуске в Алматы. И именно в этот день вернулся, чтобы выйти на работу. И мало того, что не ожидал увидеть у себя незваного гостя, так ещё и был без табельного оружия.

О том, что стало причиной нападения на Шойтасова, в обвинении не сказано, но во время допроса прокурор неоднократно об этом спрашивал подсудимого.

"Я не хотел его убивать, – твердил в ответ подсудимый. – Пошёл к нему, чтобы забрать редкую монету 1931 года, которую отдал ему на хранение, когда меня закрыли. Он обещал её продать и поделить деньги пополам".

Родственники погибшего, которые уже дали показания в суде, наотрез отказываются верить в версию о монете. Они сообщили, что полицейский Кумар Шойтасов никогда не был нумизматом и вообще не увлекался коллекционированием чего бы то ни было. Жил скромно, копил на квартиру в Астане, хотел через год уйти на пенсию.

Как выяснилось, у погибшего полицейского остались две сестры и младший брат. Все они твердили: история с монетой – полная выдумка, которой подсудимый хочет оправдать свою жестокость. Родственники также заявили, что после произошедшего вся их семья разбита, старшая сестра заболела, мать вообще слегла. Все они плакали, когда давали показания. И представили суду другую версию – месть подсудимого.

И пояснили, когда подсудимого арестовали за кражу сотовых телефонов, он не признавал вину. Криминалистом по делу назначили их брата – Кумара Шойтасова. Именно он взял отпечатки пальцев у Сербокрыла и благодаря этому подсудимый получил свой первый срок.

То, что он не признавал вину по делу о краже сотовых телефонов, подсудимый подтвердил суду. Исходя из его слов, стало ясно, что с правоохранительными органами у него давно сложились неприязненные отношения. Более того, первое уголовное дело, за которое Серборкыл получил реальный срок, так его потрясло, что он вернулся в посёлок с материалами уголовного дела. По его словам, все три года отсидки он его досконально изучал, запоминая фамилии тех, кто подал на него заявление о краже, а также имена полицейских, участвующих в деле.

"Когда эти телефоны украли, меня даже в посёлке не было, – заявил Сербокрыл. – Дело несправедливо рассмотрено, две кражи телефонов на меня повесили. Я вернулся с томами уголовного дела, чтобы все, кто меня осудил, с ними ознакомились".

О том, что на Сербокрыла поступило заявление по подозрению в краже сотовых телефонов, в 2021 году ему сообщили двое других полицейских Жакенов и Слесарь. Они забрали его прямо с зимней рыбалки и привезли в полицейский участок, где случился конфликт. Сербокрыл ударил Жакенова, а за него заступился Слесарь. За этои инцидент Сербокрыл получил ограничение свободы.

"Я им тогда сказал: я вас всех по отдельности поймаю и по-мужски поговорю", – вспоминал в суде Сербокрыл.

На вопрос адвоката потерпевших, угрожал ли он погибшему или другим сотрудникам полиции, подсудимый ответил, что кинул только Жакенову: "За то, что ты говоришь, тебе нужно горло вырвать!" Погибший, со слов Сербокрыла, не имел отношения к делу о краже сотовых телефонов.

"А кто проводил вам дактилоскопическое исследование?" – вновь задала вопрос адвокат потерпевших. Подсудимый назвал две фамилии – криминалиста Шойтасова и полицейского Абилова, но заверил, что они свою работу "правильно сделали".

Вопрос о том, почему Сербокрыл проявил такую жестокость не раз задавала и председательствующая по делу судья. И уточняла: если не хотел убивать, почему не остановился после первого удара ножом, почему не вызвал скорую помощь после второго? И зачем вообще нужно было залезать в дом полицейского, а не дождаться его и не поговорить? Подсудимый сначала отвечал, что, хотел порыться в вещах, забрать монету и уйти. Потом, мол, боялся, что полицейский применит табельное оружие, что вызовет подкрепление, а позже и вовсе заявил по поводу ампутации головы: "Хотел перерезать сонную артерию, чтобы он не мучился..."

В общем, вопрос о проявленной подсудимым жестокости, да ещё и в отношении сотрудника полиции, за нападение на которого законом предусмотрен серьёзный срок, суд пока не прояснил. Возможно, всё станет понятнее в ходе прений, которые суд назначит после того, как изучит материалы уголовного дела.