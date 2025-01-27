Депутат Мажилиса Ерлан Саиров задал министру здравоохранения Акмарал Альназаровой вопрос, касательно пересмотра модели ОСМС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Если человек работает в двух местах, он два раза оплачивает в Фонд ОСМС. Если он за год не получает никаких услуг, то эти деньги потом исчезают. Это не то, что несправедливо, это не соответствует современным нравственным нормам. Поэтому у меня конкретный вопрос: когда мы создадим такую систему, когда человек сам будет видеть, сколько у него денег в системе ОСМС и на какие услуги он может претендовать? Чтобы эти деньги были как его собственность, чтобы он сам видел, сам мог управлять", - поинтересовался Ерлан Саиров.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова напомнила, что действующая система обязательного социального медицинского страхования работает по принципу солидарной ответственности, когда все деньги, поступившие от государства и работоспособного населения страны, попадают в единый социальный "кошелек", откуда потом и оплачиваются медицинские услуги за всех пациентов, независимо от их суммы взноса.

"49 тысяч тенге – это минимальный взнос. Возможности переводить его с одного счета на другой или с года в год нет. И это действительно страховые взносы. Если человек будет нуждаться в других видах дорогостоящей помощи, они будут ему доступными. В целом если человек в тяжение 10 лет будет вносить с ФОСМС, эта сумма не превысит стоимость одной операции", - сказала министр.

Она подтвердила, что, если человек работает в двух-трех местах, с каждого из них у него удерживают взнос в ФОСМС. Но в общем взнос не должен превышать 850 тысяч тенге. В случае если взносы превысили эту отметку, гражданин имеет право написать заявление и снять излишки.

Министр подчеркнула, что в Минздраве готовы рассмотреть разные варианты модели ОСМС.