  • 15 Ноября, 18:53
  • BAIGENEWS

Денежные сертификаты получили столичные параспортсмены

Сегодня, 18:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
сайт Астаны Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
96
Фото: сайт Астаны

Параспортсменам прославившим честь страны на IV Азиатских пара играх вручили денежные сертификаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен вручил спортсменам денежные сертификаты.

"Казахстанские спортсмены завоевали 41 медаль в главном соревновании Желтого континента. Из них 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. Сборная страны заняла 11 место в общекомандном зачете. В этом ряду есть и наши столичные спортсмены. По количеству медалей среди областей лидировали столичные параспортсмены. Астана получила 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали.

Сегодняшние победы на Азиатских пара играх – важный шаг в подготовке к будущим Паралимпийским играм. Желаю вам покорить еще множество вершин!" - сказал Есет Байкен.

В ходе встречи капитан команды по парадзюдо Ергали Шамей вручил Есету Бериковичу личное кимоно, которое он носил на IV Азиатских пара играх.

Самое читаемое

Наверх