Денежные сертификаты получили столичные параспортсмены

Параспортсменам прославившим честь страны на IV Азиатских пара играх вручили денежные сертификаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен вручил спортсменам денежные сертификаты.

"Казахстанские спортсмены завоевали 41 медаль в главном соревновании Желтого континента. Из них 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. Сборная страны заняла 11 место в общекомандном зачете. В этом ряду есть и наши столичные спортсмены. По количеству медалей среди областей лидировали столичные параспортсмены. Астана получила 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали.

Сегодняшние победы на Азиатских пара играх – важный шаг в подготовке к будущим Паралимпийским играм. Желаю вам покорить еще множество вершин!" - сказал Есет Байкен.