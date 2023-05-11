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Денежные переводы в Турцию из Казахстана увеличились в 2023 году
Объём денежных средств, отправленных за рубеж через международные системы денежных переводов за январь-март текущего года составил 182,9 миллиарда тенге - на 3,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Сокращение объёма в первом квартале наблюдается второй год подряд.
Количество транзакций, наоборот, выросло на 28,2 процента, составив 530,2 тысячи, что уменьшило средний чек одного перевода с 458,3 тысячи тенге за январь-март 2022 года до 344,9 тысячи тенге за аналогичный период 2023 года.
Среди стран, куда отправляли деньги из Казахстана через международные системы денежных переводов, наибольший объём пришёлся на Турцию: 54,4 миллиарда тенге - на 4 процента больше по сравнению с январём-мартом 2022 года. Следом идёт Россия, куда за первый квартал текущего года отправили 48,1 миллиарда тенге - сразу на 68,9 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Замыкает топ-3 Узбекистан с объёмом в 32,3 миллиарда тенге - на 15,5 прцоента меньше, чем годом ранее.
Значительный объём средств из нашей страны был также отправлен в Грузию (18,7 миллиарда тенге) и Кыргызстан (6 миллиарда тенге), при этом если переводы в Грузию выросли на 40,3 процента, то переводы в Кыргызстан, напротив, сократились сразу в 5,5 раза.
Среди СДП по объёму переводов из Казахстана за рубеж лидирует "Золотая Корона": 141,4 миллиарда тенге за январь-март 2023 года, рост за год - на 2,3 процента. Следом идут Contact (21 миллиарда тенге) и Western Union (13,4 миллиарда тенге).
Стоимость услуг по переводу денежных средств по итогам апреля текущего года выросла лишь на 0,2 процента за год. Для сравнения: годом ранее услуга подорожала на 1,3 процента.
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