Денежные переводы россиян в Казахстан выросли в три раза

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Объём средств, полученных из-за рубежа через системы денежных переводов, за январь-февраль текущего года достиг 53,4 миллиарда тенге — сразу на 69,1% больше по сравнению с январём-февралём 2022-го, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Ранее три года подряд объём денежных переводов за аналогичный период показывал спад.

"Среди систем денежных переводов лидирует российская "Золотая Корона", через которую за январь-февраль текущего года перевели 28,1 млрд тг. Следом идут Western Union (10,8 млрд тг), MoneyGram (6,1 млрд тг), "Юнистрим" (5,5 млрд тг) и Contact (2,6 млрд тг). Среди стран, из которых были получены самые большие объёмы переводов через СДП, вернула лидерство Россия: 21,7 млрд тг за январь-февраль текущего года, против 3,8 млрд тг за январь-февраль 2022-го, рост — в 5,7 раза", - сообщают аналитики.

Следом идёт Узбекистан: 6,1 миллиарда тенге, рост за год — на 1,3%. Замыкает топ-3 Южная Корея: 5,2 миллиарда тенге, рост за год — на 14,7%.

Значительные объёмы переводов также были получены из США (чуть менее 5,2 млрд тг), Турции (3 млрд тг), Кыргызстана (2,6 млрд тг) и Германии (2,5 млрд тг)

"На долю России за январь-февраль текущего года пришлось 40,7% полученных из-за рубежа через СДП средств, против 12,2% за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в январе-феврале 2021 года доля РФ составляла 20,2%, в аналогичном периоде 2020-го — 30,9%, и только в январе-феврале "докоронакризисного" 2019 года — 42,3%. Если же смотреть помесячную динамику, доля России в переводах в Казахстан через СДП упала ниже 40% с середины 2019 года. С августа 2020-го показатель не поднимался выше 30%, а с сентября 2021 года по март 2022-го он варьировался в переделах 12%–18%", - отмечает портал.

Однако уже с апреля 2022 года, после начала войны в Украине, доля РФ в общем объёме переводов в РК выросла до 34,9% и до конца прошлого года варьировалась в пределах 47%–73%. В результате если в целом за 2021 год доля России в переводах в Казахстан составляла лишь 18,7%, то в 2022-м она достигла уже 52,6%.