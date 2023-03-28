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Денежные переводы из России в Казахстан выросли почти в семь раз в 2022 году
Совокупные объемы переводов денег через системы международных денежных переводов выросли в 2022 году на 32,7 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В стране совокупный объём переводов денег, проведённых за 2022 год через системы международных денежных переводов (СМДП), составил 1,8 триллиона тенге. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост операций на 32,7 процента.
К слову, основная доля операций 94,7 процента – это трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. Средние суммы отправленных за рубеж и полученных из-за рубежа переводов денег за 2022 год практически идентичны: 415 тысяч тенге и 413 тысячи тенге соответственно.
На фоне незначительного роста суммы отправленных из Казахстана за рубеж переводов денег на 2,4 процента, наблюдается значительный (в 2,4 раза) рост объёма полученных от других стран переводов денег через СМДП. Рост полученных через СМДП переводов денег в 2022 году был связан с ростом объемов переводов денег из России (рост в 6,8 раза), Кыргызстана (рост в 2,8 раза) и США (рост на 33 процента).
Отметим, в 2022 году также зафиксирован рост объемов переводов денег по Казахстану на 34,6 процента. Средняя сумма одного локального перевода денег через СМДП составила 178,8 тысячи тенге, что превышает аналогичный показатель 2021 года 58 процентов.
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