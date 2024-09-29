День труда широко отметили в области Абай

Успешное предпринимательство, карьерный рост, уважение коллектива, заслуженный отдых и стабильная заработная плата – всё это результат упорного труда на благо страны и народа. Для того, чтобы отметить людей, любящих и умеющих трудиться, в Казахстане отмечается День труда. Не обошёл этот особый праздник и область Абай, где сегодня организована выставка предпринимателей и, конечно, обязательная ярмарка вакансий, передаёт BaigeNews.kz.

Предприниматель из Бескарагай Шугыла Карипова, многодетная мать, получила государственный грант на развитие собственного дела.

"Сейчас я занимаюсь производством молочных товаров, в том числе, курт и масло. Всё это я продаю, есть доход. Очень благородна государству за то, что находит для граждан такие возможности. Поздравляю всех с Днём труда!" — сказала Шугыла Карипова.

Присутствовали на ярмарке вакансий и представители Национальной гвардии. По их словам, в воинской часть есть вакантные места, которые можно занять.

Директор центра трудовой мобильности Еркебулан Турсын подчеркнул, что в ярмарке участвуют представители сразу нескольких районов области Абай.

"Сегодняшнее мероприятие — ярмарка вакансий — приурочено ко Дню труда. Всего на ней присутствуют 29 предприятий и организаций, которые готовые предоставить гражданам рабочие места. Всего предложено порядка 300 различных вакансий. Кроме того, следует отметить, что на ярмарке присутствуют предприниматели, которые получили государственные гранты в 2023-2024 годах. Они организовали специальную выставку своих товаров, в ней участвуют предприниматели Бескарагайского, Аягозского, Жарминского, Абайского, Бородулихинского районов, — отметил Еркебулан Турсын.

В ярмарке приняли участие в том числе такие крупные предприятия, как АО "Каражыра", ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan", ТОО "СемАЗ", ТОО "Qazaq Astyq Group", ТОО "Семипалатинский цементный завод", ТОО "Восточный Бройлер", ТОО "Семей құрылыс материалдары".

Рыскайша Олжаева, жительница села Новопокровка Бородулихинского района также получила государственный грант и развивает собственное дело. Свою продукцию предпринимательница также представила на ярмарке.

"Сегодня, в День труда, мы представляем свою продукцию. Работы в сельском хозяйстве всегда много – рано встаем, поздно ложимся. Я думаю, что проводить такие мероприятия нужно часто. Я получила государственный грант, на эти средства я купила домашний скот и теперь у меня есть производство. Всех жителей области Абай, всех казахстанцев поздравляю с Днём труда!" — заключила предпринимательница.

Помимо ярмарки вакансий и выставки товаропроизводителей, в области Абай проведено несколько ярких мероприятий, также посвященных Дню труда. К примеру, артисты города Семей необычно поздравили водителей и кондукторов – прямо в общественном транспорте исполнили несколько композиций, подняв настроение в том числе и пассажирам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 018.KZ — ABAI AQPARAT (@abaiaqparatkz)

Кроме того, блогеры провели небольшой челлендж, поздравив с Днем труда и простых семейчан (безусловно – профессионалов, каждый в своем деле) – они подарили им кофе и шоколадки, как оценку их работы, подчас очень сложной и требующей сосредоточения внимания.