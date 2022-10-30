День соцработников, производство масла и цены: о чём говорят кандидаты на встречах с избирателями

Фото: dknews.kz

Предвыборная гонка в Казахстане продолжается.

Кандидаты в президенты продолжают знакомить избирателей в разных регионах страны со своими предвыборными программами, расспрашивают о проблемах жителей и берут эти вопросы на карандаш. О том, что говорят на этих встречах и как работают предвыборные штабы в материале BaigeNews.kz.

Каракат Абден поздравила социальных работников

Кандидат в президенты Каракат Абден встретилась с социальными работниками и представителями "золотого" поколения в Доме престарелых Семея. Предвыборная встреча кандидата символично совпала с Днём социального работника, который ежегодно отмечается в стране в последнее воскресенье октября.

Как отметила Каракат Абден, для неё этот праздник имеет особое значение.

"Моя кандидатура была выдвинута Национальным альянсом профессиональных социальных работников. Я знаю, что быть социальным работником это благородно и сложно. Стоит отметить, что у социальной работы — женское лицо, более 90 процентов социальных работников составляют женщины. Эта сфера требует особого внимания со стороны государства", — рассказала Абден.

Кандидат познакомила избирателей со своей предвыборной программой, в которой особое внимание уделила социальным вопросам. Она затронула тему о мерах поддержки старшего поколения казахстанцев.

Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в селе Коянды

Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в селе Коянды Акмолинской области. Он рассказал собравшимся о своей предвыборной программе.

Ауесбаев отметил, что рядовые казахстанцы с каждым годом становятся только беднее. Рост цен на продовольствие стал обыденностью. Чем дальше, тем больше растёт кредитная зависимость простых людей. Между тем, Нацбанк продолжает поднимать базовую ставку, заботясь, в первую очередь, о доходах банкиров, нежели кошельках народа.

Как заявил Ауесбаев, политику Нацбанка нужно пересмотреть. Во главу угла должны быть поставлены интересы не олигархов, а населения.

К слову, в Коянды, несмотря на близость к столице, до сих пор сохраняется ряд проблем: дороги, отсутствие питьевой воды в некоторых домах.

Тем не менее, посёлок — яркий пример того, как прямая выборность акимов положительно сказывается на жизнедеятельности населённого пункта. Акимом Коянды в этом году был избран местный житель, кандас Бакытхан Солтанбай. И дело сдвинулось с мертвой точки, что весьма радует.

Как рассказал Нурлан Ауесбаев, партия давно добивалась введения прямых выборов акимов всех уровней. И пример сёл показывает, что нужно форсировать введение выборности акимов городов и областей. Только тогда местные исполнительные органы будут работать на благо народа.

Агитгруппы штаба Касым-Жомарта Токаева поработали в Абайской и Улытауской областях

Члены республиканского общественного штаба Касым-Жомарта Токаева посетили Урджарский район Абайской области.

Мажилисмены Амирхан Рахимжанов, Жанат Омарбекова и известный поэт Серикзат Дуйсенгазы познакомили участников встречи с предвыборной программой кандидата.

"Во время одной из поездок в Абайскую область я поднял проблему, связанную с ремонтом дорог в сёлах. Хотелось бы отметить, что большая часть дороги к районному центру уже отремонтирована. В межрайонной многопрофильной больнице Урджарского района я заметил ряд положительных изменений по сравнению с предыдущей поездкой: больница капитально отремонтирована, приобретено новое медицинское оборудование", — отметил Амирхан Рахимжанов.

В этот же день члены республиканского общественного штаба посетили Улытаускую область и встретились с жителями.

На встречу пришли члены штаба во главе с сенатором Советбеком Медебаевым, учёным, профессором Кунсулу Закарья и председателем РОО "Ассамблея жастары" Тимуром Жумурбаевым.

Они побеседовали с сотрудниками национального парка "Улытау".

Далее агитгруппа республиканского общественного штаба завершила свою работу в регионе встречей на Карсакбайском металлургическом заводе.

Жигули Дайрабаев предложил снять ограничения на экспорт масла

Агитационная кампания кандидата в президенты Жигули Дайрабаева продолжается в Актюбинской области.

Сегодня кандидат посетил маслоэкстракционный завод "АКМЭЗ" Хромтауского района, где ознакомился с производственным процессом.

Жигули Дайрабаев внёс свои предложения по развитию отрасли производства масличных культур. По его словам, сегодня в аграрной сфере процветает неравенство из-за введённых когда-то ограничений на развитие собственных разработок.

"Нужно снять всевозможные ограничения на экспорт масла. Таким образом, отечественные заводы смогут нарастить производственную нагрузку и стать более конкурентоспособными. Вместе с тем, считаю правильным, что экспорт семян подсолнечника лучше устанавливать на уровне 40 процентов от объёма производства. Эта мера позволит поддерживать разумную конкуренцию между заводами по производству масла и экспортерами. Кроме того, это поможет предотвратить коррупцию, так как в некоторых случаях квоты на экспорт получали третьи компании, которые не имели отношения к масличному производству", – отметил Жигули Дайрабаев.

Из-за роста цен на растительное масло развитие отечественного производства масличных культур требует особого внимания. Кандидат уверен, что необходимо увеличивать производственную мощность отечественных заводов и выращивать растительные культуры в нужном для экспорта объёме.

Кроме того, Дайрабаев отметил, что казахстанские фермеры смогли увеличить объёмы и качество семян, производства за счет предложенных государством субсидий. При этом необходимо уделить особое внимание квалификации специалистов этой отрасли и современным технологиям производства.

Штабы Салтанат Турсынбековой активно работают в регионах

Кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова уже посетила Акмолинскую и Карагандинскую области. Тем временем, в остальных регионах также параллельно ведут работу местные штабы.

Размещают плакаты на улицах, раздают листовки, активно проводят встречи с местным населением и коллективами.

К примеру, в Атырауской области уже установили крупные билборды вдоль дорог, штаб ведёт работу ежедневно. В Жамбылской области руководитель местного штаба провела встречи в колледже с преподавателями и студентами. В Мангистауской области запланированы встречи с работниками молочного завода, медиками больницы в Муналинском районе и сотрудниками строительной компании.

В остальных регионах также идёт работа по организации встреч и распространению агитационных материалов.

Напомним, 26 октября кандидат начала объезжать регионы в рамках предвыборной агитации. Первой она посетила Карагандинскую область, где встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, представителями разных неправительственных организаций, занимающимися вопросами реформирования правоохранительной и судебной системы, зашитой прав людей с инвалидностью, заключённых, интересов разных социально уязвимых групп населения. Позже она также заехала поговорить с женщинами в кризисный центр, помогающий жертвам бытового насилия.

27 октября правозащитница посетила Акмолинскую область, где выслушала проблемы врачей и медперсонала, а также посетила местный кризисный центр.

31 октября она направится в Шымкент, где проведет встречу с работниками швейной фабрики и городской коллегией адвокатов.

Мейрам Кажыкен провёл zoom-конференцию с областными предвыборными штабами

Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен провёл zoom-конференцию с областными предвыборными штабами. Он рассказал о результатах прошедших поездок по трём областям, о встречах с работниками крупных предприятий республики, студентами, молодыми предпринимателями и членами профсоюзов.

В свою очередь, доверенные лица отчитались о работе штабов в регионах. На онлайн-встрече был обозначен ряд вопросов касательно хода предвыборной кампании и запланированных выездов кандидата.

Во второй половине дня Мейрам Кажыкен встретился с представителями профсоюзов и бизнес-сообщества. Во время круглого стола участники обсудили темы социального партнёрства и регулирования социальных и трудовых отношений.

Стороны отметили, что в настоящее время генеральное соглашение, подписываемое тремя участниками — Правительством, объединениями работодателей и профсоюзов — не обеспечивает в достаточной мере защиту интересов работников.

Мейрам Кажыкен отметил, что социальное партнёрство — это один из факторов гражданского общества.

"В мировой практике две стороны – работодатель и работник, имея противоположные мнения, в ходе обсуждения приходят к взаимоприемлемым решениям. И потом обращаются к государству, как к равному партнеру, для принятия норм и правил на законодательном уровне. Это новый формат отношений, к которому нам нужно прийти. Но это трудный путь, потому что многие предприниматели с недоверием относятся к работникам и наоборот. Это пережитки прошлого, надо уходить от этого", — отметил кандидат в Президенты.

Участники встречи пришли к мнению, что действующее трехстороннее генеральное соглашение необходимо усилить в части ответственности со стороны государства. Они также рассмотрели возможность заключения нового документа после обсуждения с бизнесом и профсоюзами.

Напомним, с 22 октября кандидаты в президенты Казахстана начали проводить свои первые встречи с избирателями.

Выборы назначены на 20 ноября.

Фото предоставлены штабами кандидатов