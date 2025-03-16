В Астане отметили День семьи, который ежегодно проходит 16 марта в рамках Наурызнама. В честь этого праздника молодоженов и пары, прожившие вместе десятки лет, пригласили на торжественную церемонию бракосочетания, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Молодожёны вновь прошли символическую церемонию бракосочетания, а семейные пары со стажем дали им напутствия.

Эльдар Ерсенулы и Альбина Наурызбай, поженившиеся два месяца назад, признались, что приглашение на торжество стало для них неожиданным, но очень приятным.

"Такое необычное приглашение мы получили впервые. Спасибо организаторам за возможность сделать наш союз еще более значимым. Нам особенно приятно видеть здесь супружеские пары, которые прошли долгий путь вместе. Пусть и наш брак будет таким же крепким!" – поделилась Альбина Наурызбай.

С поздравлениями и пожеланиями к участникам обратился руководитель Управления по вопросам молодежной политики Самат Ибраев.

"Казахстанская семья – это традиции, ценности, уважение поколений. Сегодняшний день – это символ нашей культуры, в которой семья всегда была и остается на первом месте", – отметил он.

В числе гостей были и пары, которые могут похвастаться десятилетиями совместной жизни. Кентай и Куляш Ахметовы, прожившие вместе 51 год, поделились своими семейными принципами и дали бата молодоженам.

"Семейная жизнь – это труд и взаимное уважение. Женщина должна почитать мужа, следовать традициям семьи, уважать старших. Как ты относишься к родителям супруга, так и твои дети будут относиться к тебе. Муж, в свою очередь, – это защита и опора семьи", – дала наставление Куляш Ахметова.

Супруги вырастили четверых детей и воспитывают девять внуков.

Еще одна пара – Абай и Жазира Жылкышиевы – в этом году отмечает серебряную свадьбу.