День семьи: казахстанцев пригласили поучаствовать в трогательной акции

Во второе воскресенье сентября в Казахстане празднуют День семьи. Праздник был учрежден в 2013 году, передаёт BaigeNews.kz.



Как поясняют в Министерстве культуры и информации страны, главная идея праздника – отметить значимость национальных и семейных ценностей, культивирование позитивного образа семьи и брака.

"В этом году была учреждена новая концепция празднования. Со 2 по 8 сентября была проведена неделя, посвященная Дню семьи. Каждая дата проходила под определенной тематикой – семейные традиции, планирование брака, репродуктивное здоровье, осознанное родительство, семейный досуг и другие. Всего было проведено более 1000 мероприятий по всей стране с охватом 1 млн человек", — сообщили в ведомстве.

Сегодня казахстанцы запустили акцию "Отбасым - менің байлығым". В Минкультуры пригласили казахстанцев присоединиться к ней, опубликовав в социальных сетях фотографию своей семьи.