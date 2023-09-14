День рождения Алматы: какие мероприятия могут посетить алматинцы

Любители и ценители национального искусства собрались в театре "Алатау". Здесь несколько часов для внимательного и благодарного зрителя исполняли жыршы и терме "Ұлағатты сөзім ұрпақ", передает BaigeNews.kz.

На сцене выступили известные артисты театра из разных регионов страны Сауле Жанпеисова, Улжан Байбосынова, Марат Сугирбай, Кайрат Какимов, Ерболат Шалдыбеков, Жакен Омаров, Кунгожа Кайролла, Оспан Кульсымак, Кунсулу Турпен, Абай Наурызбекович и Аманкос Садик, Шаттык Уатан и Ереит Алиев.

Мероприятие организовано Управлением культуры города Алматы. Как отметили в ведомстве, цель фестиваля - популяризация национального искусства среди подрастающего поколения.

Также напоминаем, что в рамках празднования Дня города в Алматы пройдет ряд мероприятий:

С 13 по 14 сентября на площади Абая в 20:00 состоится ежегодный фестиваль музыки под открытым небом "Фестиваль оркестров". Для жителей и гостей города 13 сентября на сцене прозвучат любимые песни казахстанских композиторов в исполнении эстрадно-симфонического оркестра "AL JAZZ SYMPHONY", а также специальных гостей фестиваля из Астаны - Президентского оркестра Республики Казахстан.

Репертуар 14 сентября посвящен фольклорным жемчужинам Великой степи, где произведения казахских народных композиторов исполнит Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы".

Спонсором мероприятия выступает Bank RBK при поддержке акимата города Алматы.

14 сентября в 16:00 часов состоится экскурсия фестиваля современного искусства Artbat Fest, по ул. Байсеитова угол проспекта Абая. Во время пресс-экскурсии журналисты ознакомятся с различными скульптурами, AR-произведениями, муралами и временными инсталляциями, а также смогут получить подробную информацию о художниках и их творческих концепциях.

16-17 сентября с 10:00 – 21:00 часов в Парке Первого Президента состоится Apple Fest, который на два дня станет гигантским Алма-парком. В программе фестиваля запланирован яблочный базар, городская ярмарка ресторанов, спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами со 127 тонн против 100 тонн, чем в прошлом году. Также 17 сентября на площади Абая в 10.00 часов пройдет награждение алматинцев, которые внесли особый вклад в развитие города, это будут представители различных волонтерских организаций.

с 15-17 сентября с 12.00 – 20.00 часов одновременно в 8 районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится фестиваль "Туған күніңмен, Алматым!". Согласно общей концепции празднования программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, кинопоказы в кафе "Кино", арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы.

16 сентября в 15:00 часов на площади Астана пройдет праздничный концерт "Аlmaty cover show" с участием звезд казахстанской эстрады, а 17 сентября в 16:00 на площади Астана состоится музыкальный фестиваль "Сағындым Алматымды".

16 сентября в 17:00 на территории театра "Алатау" состоится фестиваль национальной музыки "Асыл мұра". Завершится фестиваль ретро-концертом "Алматы түні" с участием группы "Дос-Мукасан" в 20:00 вечера.

17 сентября в 10:00 на площади состоится торжественное вручение нагрудных знаков "Почетный гражданин города Алматы" с участием акима города.

17 сентября в 19:00 на площади Абая состоится музыкальный фестиваль "Алматы жұлдыздары".

Завершаюшим мероприятием станет фестиваль еды "Shaisheik Food Fest" который состоится 23 и 24 сентября с 12:00 по 20:00 часов в сквере КазНТОБ им. Абая (ГАТОБ). На территории будут расположены зоны с мастер-классами для взрослых, игровые зоны с аниматорами для самых маленьких гостей, фуд-корты, зоны конкурсов, кинотеатр под открытым небом, площадки для застолья, развлечений, концертные мини-площадки и фотозоны.