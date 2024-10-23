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День Республики: спикер Мажилиса вручил награды от имени президента

Сегодня, 16:17
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пресс-служба Мажилиса Парламента РК Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Накануне Дня Республики спикер Мажилиса Ерлан Кошанов от имени Президента вручил депутатам и сотрудникам Аппарата палаты государственные награды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

"Возродившийся по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева, этот знаменательный день стал не только символом независимости, но и олицетворением началановой эпохи в развитии нашего государства. День Республики получил особый статус в календаре праздничных дат нашей страны. Это стало возможным в результате реальных политических реформ в республике. Сохранение и укрепление независимости государства является нашей самой главной политической задачей. Все реформы, проводимые по инициативе Главы государства, направлены на это", – сказал Ерлан Кошанов. 

Спикер Мажилиса отметил результативность текущей законотворческой деятельности Палаты и отметил, что депутаты проводят большую работу по реализации прогрессивных инициатив Президента. 

"Указом Главы государства орден "Барыс" I степени вручен Председателю Мажилиса Парламента V созыва Кабиболле Джакупову, орденом "Парасат" награждены депутаты Мажилиса Болатбек Нажметдинулы, Марат Башимов, Берик Бейсенгалиев и Кудайберген Бексултанов. 

Орден "Құрмет" вручили депутатам Мажилиса Жигули Дайрабаеву, Еркину Абилу, Асхату Рахимжанову, Екатерине Смышляевой, Айне Мусралимовой, заместителю руководителя Аппарата Мажилиса Индире Мамашевой и заведующей отделом Аппарата Мажилиса Патиме Киясбаевой", ― говорится в сообщении.

Кроме того, медаль "Ерен еңбегі үшін" вручили депутатам Мажилиса Кенжегулу Сейтжану, Нургуль Тау, Данияру Каскарауову, заведующей отделом Аппарата Мажилиса Жанне Турумбаевой и заместителю заведующего отделом Сауле Бапаковой.  

"Также Ерлан Кошанов наградил медалью Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ заместителя руководителя Аппарата Мажилиса Жаслана Жугунисова, Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ депутатов Мажилиса Магеррама Магеррамова и Юлию Кучинскую, почетным знаком Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева и Почетной грамотой Парламентской ассамблеи ОДКБ заведующего пресс-службой Мажилиса Мухтара Ибраймова.

Также на торжественном собрании были вручены благодарственные письма от имени председателя Мажилиса", ― резюмировали в пресс-службе палаты.

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