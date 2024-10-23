День Республики: спикер Мажилиса вручил награды от имени президента

Накануне Дня Республики спикер Мажилиса Ерлан Кошанов от имени Президента вручил депутатам и сотрудникам Аппарата палаты государственные награды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

"Возродившийся по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева, этот знаменательный день стал не только символом независимости, но и олицетворением началановой эпохи в развитии нашего государства. День Республики получил особый статус в календаре праздничных дат нашей страны. Это стало возможным в результате реальных политических реформ в республике. Сохранение и укрепление независимости государства является нашей самой главной политической задачей. Все реформы, проводимые по инициативе Главы государства, направлены на это", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил результативность текущей законотворческой деятельности Палаты и отметил, что депутаты проводят большую работу по реализации прогрессивных инициатив Президента.

"Указом Главы государства орден "Барыс" I степени вручен Председателю Мажилиса Парламента V созыва Кабиболле Джакупову, орденом "Парасат" награждены депутаты Мажилиса Болатбек Нажметдинулы, Марат Башимов, Берик Бейсенгалиев и Кудайберген Бексултанов. Орден "Құрмет" вручили депутатам Мажилиса Жигули Дайрабаеву, Еркину Абилу, Асхату Рахимжанову, Екатерине Смышляевой, Айне Мусралимовой, заместителю руководителя Аппарата Мажилиса Индире Мамашевой и заведующей отделом Аппарата Мажилиса Патиме Киясбаевой", ― говорится в сообщении.

Кроме того, медаль "Ерен еңбегі үшін" вручили депутатам Мажилиса Кенжегулу Сейтжану, Нургуль Тау, Данияру Каскарауову, заведующей отделом Аппарата Мажилиса Жанне Турумбаевой и заместителю заведующего отделом Сауле Бапаковой.