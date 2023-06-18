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День отца в Казахстане: эксперты в сфере семейных отношений высказались о новом празднике
В это воскресенье в Казахстане впервые отмечают День отца. Предполагается, что этот день поможет укрепить семьи и усилит духовные ценности. Сможет ли этот праздник стать таким же трепетным, как День матери, сохранить браки и повысить ответственность мужчин перед семьей? Об этом и не только корреспондент BaigeNews.kz спросила у экспертов в сфере семейных отношений.
Семейный и супружеский психолог Айгерим Тулеуова считает, что введение такого праздника наряду с Днем матери очень интересно с точки зрения семейной психологии. По мнению эксперта, эта дата поможет обратить внимание на роль отца в жизни ребенка, семьи, общества и государства.
"Ранее было четкое разделение функциональных обязанностей в семье. За экономическую функцию в семье отвечал мужчина, а за бытовую и воспитание детей отвечала женщина в силу социальных, экономических, культуральных оосбенностей. Сейчас же с развитием цивилизации, мы приходим к тому, что женщины тоже начали брать на себя и экономическую сторону. Соответственно, возникает большая потребность в семьях где отцы тоже вовлекаются в воспитание детей", - отметила она.
Также Тулеуова добавила, что введение такой даты на календаре, как День отца, все же является проектом на перспективу.
"Эти праздники показывают, что в нашей жизни есть актуальные сферы помимо профессиональных и государственных праздников. Таким образом, государство показывает, что семья значима для него, и роли матери и отца, значимы в целом для страны. На самом деле авторы этой инициативы пишут, что проект направлен на укрепление семейных ценностей. Время покажет, поможет ли он укрепить семейные ценности. Праздники это определенные ритуалы, традиции, это возможность остановится, подумать о хорошем, но только в тех семьях, где нет особых проблем. При этом в семьях, где есть проблемы, кризисы, возможно, преждевременно говорить о том, что данные праздники могут им помочь", - рассказала психолог.
Кроме того по мнению эксперта, прямо решить вопрос участившихся разводов введенными праздниками не получится.
"Эти праздники подчеркивают роль родителей, отца и матери с точки зрения ребенка. Поможет ли это укрепить родительство и включить обоих в процесс воспитания, показывая, что не только мама важна для ребенка, но и папа важен, - возможно. Но с точки зрения, профилактики разводов, укрепления казахстанских семей, то здесь нужно понять из чего состоит семья. В первую очередь, это супружеская система. Сперва пара становятся мужем и женой, а потом родителями. И при разводе распадается именно система "муж – жена", но не должна распадаться система – "родители". То есть мы остаемся родителями, но мы перестаем существовать как муж и жена. С этой точки зрения введение Дня отца и Дня матери не сказать, что укрепит семьи или повлияет на число разводов. Возможно, косвенно. Но всё же иногда бывает, что в нашем обществе матерям, женам не хватает вовлеченности мужа в процесс воспитания детей, процесс решения семейных вопросов вместе", - поделилась она.
Айгерим Тулеуова также поделилась своим мнением о том, как новый для казахстанцев праздник повляет на неплательщиков алиментов.
"Как вы думаете, введение какого-то праздника поможет вырастить ответственность в отцах? Вряд ли. Потому что здесь процесс в целом воспитания. Возможно это окажет влияние в будущем, когда в нашем сознании, менталитете, укрепится мысль о том, что для ребенка важна не только мама, но и папа. И возможно с этим осознанием и мы будем воспитывать своих детей. Здесь нужна длительная работа с теми отцами, которые не хотят брать ответственность", - рассказала эксперт.
По словам психолога, ко Дню отца население может отнестись по-разному. И это, считает она, также будет зависеть от настроения в семье.
"Есть категория людей, которым нравятся нововведения, и они захотят справлять этот праздник. Но опять же это в семьях, в которых нет особых проблем. При этом будут семьи, в которых женщины не получают поддержки от мужчин, для них возможно этот праздник будет не очень приятным. Поэтому разная категория семей будет относиться по-разному к этому дню. Возможно, лет через 10 мы будем привычно праздновать День отца. Станет ли он таким популярным как День матери - это очень интересный вопрос. В целом это очень интересная инициатива, надеюсь, что наше общество воспримет эту идею с энтузиазмом. Для того, чтобы семья была крепкой, не было разводов, помимо вкладывания в детей нужно не забывать вкладываться в свои супружеские отношения. Чем крепче супружеские отношения, тем счастливее семья и дети", - подытожила психолог.
Семейный психолог Карлыгаш Акимбекова отметила, что проведение Дня отца – это уже международная практика. Она считает, что это дата поможет увеличить статус отцов.
"День отца, на мой взгляд, замечательное событие для нашей страны. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Этот День давно отмечается в развитых странах, в США, Европе, с недавних пор в соседней России. Я надеюсь, что введение этого праздника на официальном уровне поможет многим отцам понять всю важность этой роли в жизни семьи. Ведь отец - это такой же равноправный родитель для ребёнка, как и мама. Но к сожалению, учитывая историю нашей страны (и постсоветских стран), где были и революции, и войны, и перестройка - детьми традиционно занималась мама. Отцы часто отсутствовали в жизни ребёнка физически, а если и были, то очень редко включались в воспитание эмоционально. Поэтому из поколения в поколение мы наблюдаем отцов, у которых просто не было позитивного примера, каково это быть - настоящим папой", - отмечает эксперт.
По мнению специалиста, сегодня можно заметить тенденцию, когда папы стали чаще участвовать в воспитании детей.
"К счастью, сейчас ситуация постепенно меняется. Всё чаще можно заметить отцов, гуляющих с детьми, правда чаще всего картина выглядит так - ребёнок играет сам по себе, а папа в это время "в телефоне". Когда мы жили в Великобритании, я ежедневно наблюдала, как папы проводят время с детьми, и делают это качественно - играют с ними в футбол, в другие игры. Никто не сидит в телефоне в это время, все по-настоящему общаются. Для них норма выйти в декретный отпуск, если например, жена зарабатывает больше или не хочет прерывать карьеру. Для отцов в развитых странах в этом нет ничего постыдного. Ведь папа такой же родитель, как и мама", - поделилась она.
Повлияет ли праздник на число разводов в Казахстане? Специалист считает, что День отца может внести свою лепту в это проблему лишь косвенно.
"Сама идея создания такого праздника, направлена на укрепление семьи, но сам по себе праздник вряд ли напрямую повлияет на уменьшение количества разводов. Ведь развод в большинстве случаев связан с проблемами в отношениях между партнёрами. Если в отношениях между супругами проблемы, важно не запускать их, а решать, используя семейную терапию. Если мужчина, не видит ценности в своей отцовской роли, и не выполняет свой первоочередной долг - обеспечение своих детей, то я не думаю, что сам по себе праздник может на них повлиять. Либо ты ответственный человек, либо нет. Тут я бы полагалась больше на исполнение Закона о выплате алиментов. На мой взгляд, в нашей стране он неплохо работает", - отметила эксперт.
При этом саму инициативу проведения Дня отца в Казахстане Карлыгаш поддерживает.
"Я лично отношусь к идее создания этого праздника очень положительно. В нашей семье мы с радостью добавим в семейный календарь этот день и ещё раз воспользуемся возможностью выразить свою любовь и признание папе (моему супругу), ведь он у нас Папа с большой буквы, который в курсе всего, что происходит в жизни наших детей и полностью в ней участвует не только финансово, но и эмоционально. В целом, я думаю, обществу необходимо время чтобы праздник прижился. Для этого наверное, нужно больше освещать его, проводить интересные мероприятия, конкурсы среди пап и детей, концерты. Я думаю, что этот праздник - прекрасная возможность каждому отцу задать себе важные вопросы - какой я Папа? Какие ценности хочу привить своим детям? Что они будут говорить обо мне и о своём детстве, когда станут взрослыми? Какие воспоминания у них останутся обо мне? Чему я бы хотел их научить?" - заключила семейный психолог.
Плюсы нового праздника отметила и дипломированный, практикующий психолог Анна Вовк. Однако, как и ее коллеги, добавила, что реакция казахстанцев будет разнообразной.
"К этому отнесутся вероятнее всего, как и ко всем нововведениям. Кто-то скажет, что это классно, важно, нужно, а кто-то, что это не наше. На любое нововведение нужно время, чтобы люди адаптировались. И есть такой вариант эксперимента. Может быть какой-то праздник, в частности этот не будет признан социумом и от него со временем откажутся, а может наоборот он даст хорошую почву, станет важным, необходимым и смогут помочь укрепить ценностную платформу. Потому что у нас больше принято почитать маму, а папа должен "добывать мамонта", а мама занимается воспитательными процессами. Но время меняется, и мама на равных с папой обеспечивает семью. На мой взгляд ценность папы немного недооценена, и если она будет подчеркиваться через праздник, то вполне возможно, что ценность мужчин в их собственных глазах станет выше, что на них, как на пап, обратили внимание", - считает эксперт.
По ее мнению, праздник может оказать воздействие на отношение мужчин к семье.
"Укрепить семьи позволит как раз-таки ценное отношение и к маме, и к папе, и вообще в целом к институту родительства. Поэтому может он закрепится уже у новых поколений. Это очень важно, что мужчина не только добытчик, муж-партнер, но это еще и отец, который вносит свою лепту в воспитание детей. Плюс такой праздник, может быть, начнет формировать у мужчин, какие-то дополнительные навыки, может введутся какие-то правила, традиции, которые будут мужчин приучать брать на себя новые задачи".
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