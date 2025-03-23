День очищения: на уборку улиц Астаны вышли более 600 деятелей культуры
Уборкой занялись актёры, режиссёры, музыканты и дирижёры.
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В рамках праздничной декады Наурызнама в Казахстане 23 марта отмечают День очищения — Тазару күні. В честь этой даты столичные учреждения культуры организовали массовую уборку, сообщает официальный сайт акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
На уборку вышли актёры, режиссёры, музыканты и дирижёры — в общей сложности более 600 человек.
К акции присоединились коллективы Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, театра "Жастар", Музыкального театра юного зрителя, Театра драмы и комедии имени А.Мамбетова, Театра кукол и других организаций. Артисты и работники культуры очистили прилегающие территории от снега, мусора и осенней листвы, накопившихся за зиму.
"После празднования Наурыз мейрамы мы всем коллективом вышли на уборку. В короткие сроки привели в порядок территорию филармонии, а также получили заряд положительных эмоций", — поделился главный дирижер симфонического оркестра Калкаман Дуйсембаев.
День очищения учрежден 23 марта для популяризации экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Народные артисты Казахстана поддержали инициативу, отметив важность подобных акций.
"Мы рады стать частью Наурызнама и внести вклад в экоакцию "Таза Қазақстан". Это не просто уборка, а символ заботы о природе и уважения к городу, в котором мы живем", — отметила народная артистка Казахстана Майра Ильясова.
Субботник в филармонии поддержали известные артисты, среди которых Нуржамал Усенбаева, Гульнур Оразымбетова, Светлана Айтбаева, Фарида Жолдасова, Парасат Отан и Данияр Мукан. Всего в экологической акции приняли участие более 600 представителей культурной сферы.
Ранее в экологической акции в честь Дня очищения приняли столичные спортсмены и неравнодушные горожане, они убрали мусор после массовых гуляний в Астане.
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