  • 23 Марта, 12:36
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День очищения: гвардейцы помогли ветеранам труда избавиться от накопившегося снега

23 марта в Казахстане, согласно концепции Наурызнама, отмечают День очищения.

Сегодня, 11:47
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Нацгвардия РК Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Фото: Нацгвардия РК

Военнослужащие Нацгвардии вместе с сотрудниками акиммата Сарыаркинского района Астаны пришли на помощь пожилым людям и очистили дворы ветеранов труда от снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацгвардии РК.

Таким образом гвардейцы отметили  День очищения, который завершает декаду весеннего празднования — Наурызнама. 

"Постепенно теплеет, и я волновалась, что снег, накопившийся за зиму, растает и подтопит дом. Но солдаты быстро и тщательно расчистили весь двор. Спасибо родителям, воспитавшим таких отзывчивых, сильных и готовых прийти на помощь ребят, — поделилась ветеран труда Галина Корейба.

Кроме того, в преддверии праздника гвардейцы навестили ветеранов и помогли им с уборкой накопившегося снега.

Видео: Нацгвардия РК

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