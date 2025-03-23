"Постепенно теплеет, и я волновалась, что снег, накопившийся за зиму, растает и подтопит дом. Но солдаты быстро и тщательно расчистили весь двор. Спасибо родителям, воспитавшим таких отзывчивых, сильных и готовых прийти на помощь ребят, — поделилась ветеран труда Галина Корейба.

Кроме того, в преддверии праздника гвардейцы навестили ветеранов и помогли им с уборкой накопившегося снега.