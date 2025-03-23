День очищения: гвардейцы помогли ветеранам труда избавиться от накопившегося снега
23 марта в Казахстане, согласно концепции Наурызнама, отмечают День очищения.
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
48Фото: Нацгвардия РК
Военнослужащие Нацгвардии вместе с сотрудниками акиммата Сарыаркинского района Астаны пришли на помощь пожилым людям и очистили дворы ветеранов труда от снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацгвардии РК.
Таким образом гвардейцы отметили День очищения, который завершает декаду весеннего празднования — Наурызнама.
Видео: Нацгвардия РК
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