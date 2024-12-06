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Токаев пожелал народу Финляндии благополучия в День Независимости

Об этом проинформировали в Акорде.

Сегодня, 12:03
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:03
Сегодня, 12:03
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев шестого декабря направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.

"Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы международной повестки.

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