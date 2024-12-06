Токаев пожелал народу Финляндии благополучия в День Независимости
Об этом проинформировали в Акорде.
Сегодня, 12:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
97Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев шестого декабря направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.
"Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы международной повестки.
Самое читаемое
- Инновационный способ ремонта канализационных сетей применят в Семее
- Педофила-рецидивиста осудили на 20 лет в Павлодаре
- Полицейские устроили погоню за пьяным лихачом в Уральске
- Чемпионат Азии по боксу: казахстанец проиграл сопернику из Таджикистана
- Движение транспорта ограничили на трассе в Кызылординской области