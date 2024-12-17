На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с праздником Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана.

– Уверен, что стратегическое партнерство и союзнические отношения в духе взаимного доверия, уважения и поддержки между двумя странами, которые являются добрыми соседями и друзьями на протяжении столетий, будут и впредь динамично развиваться, – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что с приобретением Независимости Казахстан добился значительных успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и активной внешней политике.

– Твердо верю, что взаимоотношения между нашими странами, сформированные на основе многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, будут и впредь укрепляться, – отмечается в поздравлении.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил динамичный характер казахско-таджикских связей.

– Мы придаем большое значение последовательному продвижению взаимовыгодных отношений и готовы предпринять конкретные шаги для углубления двустороннего сотрудничества в интересах наших государств, – написал он.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Главу государства и казахстанцев, подчеркнув, что контакты между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям.

– Хочу отметить особую значимость Вашего недавнего официального визита в Туркменистан. Твердо верю, что договоренности, достигнутые в рамках переговоров в Ашхабаде, внесут весомый вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами, – говорится в телеграмме.

Главу нашего государства с Днем Независимости также поздравил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, поздравления направили Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Хранитель двух святынь – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Палестины Махмуд Аббас, Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис Аль-Манфи, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Напомним, ранее сообщалось, как празднуют День Независимости казахстанцы за рубежом.