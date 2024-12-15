16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости. Выступая на третьем заседании Национального курултая Президент РК заявил, что самая важная задача – сохранить и преумножить достижения нашего священного суверенитета. Глава государства отметил, что сделать это можно только посредством гармоничного сочетания усилий справедливого государства и ответственных, патриотичных граждан, а также постоянной адаптации нашего культурного кода к требованиям времени. О значимости незыблемых ценностей страны, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал в интервью с председателем ассоциации белорусских культурных центров РК "Родны кут" Дмитрием Останьковичем.

— Дмитрий Валерьевич, 16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости страны. В чём заключается историческая важность праздника?

— Празднование Дня независимости символизирует обретение суверенитета Казахстана после распада Советского Союза. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон о независимости, и наше государство получило право самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику, включая экономическое, культурное и социальное развитие.

— Самая важная задача – сохранить и преумножить достижения нашей священной независимости, резюмировал Глава государства, выступая на третьем заседании Национального курултая. Разделяете ли Вы позицию Президента? Какая работа проводится в стране для сохранения незыблемых ценностей республики?

— Позиция Президента Казахстана отражает важную задачу для любого суверенного государства: сохранить всё лучшее созданное за годы независимости и развивать страну дальше адаптируя к вызовам нового времени. Казахстан обладает богатой историей, уникальной культурой и природными ресурсами, имеет все возможности для своего развития. У нас в стране проводится большая работа по сохранению ценностей республики. Это прежде всего: продвижение казахского языка как символа национальной культуры, реализация программ, направленных на сохранение и развитие традиций и обычаев, поддержка межэтнического и межконфессионального согласия и др.

— Изменилась ли в последние годы значимость Дня Независимости для казахстанцев?

— Сегодня День Независимости продолжает оставаться важным символом суверенитета и национального единства. Для старшего поколения он по-прежнему связан с моментом обретения свободы, в тоже время для молодёжи это всё больше становится поводом гордиться достижениями страны. День Независимости остаётся актуальным и важным праздником, но его восприятие эволюционирует вместе с обществом и временем.

— Сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены Правительства, акимы, депутаты и всё общество, является патриотизм, отметил К. Токаев в сентябрьском Послании народу. На Ваш взгляд, насколько у казахстанцев развито чувство патриотизма?

— Чувство патриотизма у казахстанцев является важной чертой национального самосознания, и его уровень можно считать достаточно высоким, особенно в трудные моменты, связанные общественными вызовами. Оно проявляется в разных аспектах жизни и выражается через заботу о стране, уважение к её истории и культуре. Примеры:

- казахстанцы активно сохраняют и развивают национальные обычаи и традиции, включая празднование Наурыза, популяризацию казахского языка и национальной кухни. Это подчёркивает гордость за богатую культуру и её уникальность;

- казахстанцы уважают мультикультурность. В нашей стране гармонично сосуществуют более 100 этносов, что является уникальной чертой нашего общества;

- казахстанцы в трудные времена сплачиваются и демонстрируют взаимопомощь, участвуют в волонтёрских инициативах, оказывают поддержку пострадавшим;

- особенно горячо казахстанцы гордятся достижениями своих соотечественников на международной арене, будь то спортивные победы, культурные проекты или научные открытия. Эти успехи вдохновляют и укрепляют национальную гордость.

— Многие эксперты называют независимость главной ценностью народа. Что об этом думаете Вы?

— Независимость – это не просто ценность, а основа существования любого государства. Она позволяет реализовать потенциал нации и граждан в различных сферах. Для Казахстана, получившего независимость в 1991 году, эта ценность особенно актуальна.

— Назовите ключевые достижения Казахстана, достигнутые за годы суверенитета.

За годы суверенитета Казахстан достиг значительных успехов в различных сферах. Основные достижения по моему мнению:

- нас признали суверенной страной более чем 180 стран мира;

- мы имеем членство в ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИС и в других международных организациях;

- мы приняли первую Конституцию в 1995 году, которая закрепила основы государственности;

- мы создали собственные Вооружённые силы для защиты суверенитета.

- мы закрыли Семипалатинский ядерный полигон в 1991 году и отказались от четвёртого в мире по величине ядерного арсенала;

- мы стали крупнейшей экономикой в Центральной Азии;

- мы перенесли столицу из Алматы в Астану в 1997 году и превратили её в современный мегаполис;

- мы создали уникальный институт - Ассамблею народа Казахстана;

- мы проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий.

— РК сегодня находится на пороге новых больших вызовов и возможностей. На каких моментах казахстанцам следует сфокусировать особое внимание для того, чтобы намеченные планы были выполнены, а реформы реализованы?

— Казахстан, находясь на пороге новых вызовов и возможностей, имеет все шансы укрепить свои позиции на международной арене и обеспечить своё устойчивое развитие. Для успешного преодоления вызовов и использования возможностей казахстанцам важно проявлять солидарность, активность и инициативу. Только совместными усилиями государства, бизнеса и общества можно достичь целей, поставленных перед страной, и превратить вызовы в новые этапы роста и процветания.