День матери празднуют казахстанцы
Это важный праздник, который отмечается во многих странах мира для почитания материнства.
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Во второе воскресенье мая в Казахстане традиционно отмечается один из самых трогательных и душевных праздников — День матери. Эта дата служит напоминанием о бесценной роли мамы в жизни каждого человека — в воспитании, передаче семейных и нравственных ценностей, а также в формировании прочных основ казахстанского общества, передаёт BaigeNews.kz.
"Материнская любовь - источник силы, поддержки и вдохновения на протяжении всей жизни. Благодаря вам в мире становится больше добра, милосердия и душевного тепла. От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного счастья и душевного покоя. Пусть дети радуют своими успехами, а в каждом доме царят гармония и любовь",- поздравил казахстанских матерей с праздником уполномоченный по правам человека Артур Ластаев.
Отметим, День матери пополнил перечень праздничных дней в Казахстане в 2023 году. Для этого в постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане внесли дополнение. День отца в стране отмечают в третье воскресенье июня.
Ранее в канун праздника Министр культуры и информации РК Аида Балаева обратилась к казахстанцам. Она предложила в соцсетях написать посты благодарности своим мамам и опубликовать под общим хештегом #Анаға_құрмет. Эстафета передана членам Нацкомиссии по делам женщин, деятелям культуры, СМИ, НПО, общественным активистам и всем неравнодушным гражданам.
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