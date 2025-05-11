Во второе воскресенье мая в Казахстане традиционно отмечается один из самых трогательных и душевных праздников — День матери. Эта дата служит напоминанием о бесценной роли мамы в жизни каждого человека — в воспитании, передаче семейных и нравственных ценностей, а также в формировании прочных основ казахстанского общества, передаёт BaigeNews.kz.

"Материнская любовь - источник силы, поддержки и вдохновения на протяжении всей жизни. Благодаря вам в мире становится больше добра, милосердия и душевного тепла. От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного счастья и душевного покоя. Пусть дети радуют своими успехами, а в каждом доме царят гармония и любовь",- поздравил казахстанских матерей с праздником уполномоченный по правам человека Артур Ластаев.

Отметим, День матери пополнил перечень праздничных дней в Казахстане в 2023 году. Для этого в постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане внесли дополнение. День отца в стране отмечают в третье воскресенье июня.

Ранее в канун праздника Министр культуры и информации РК Аида Балаева обратилась к казахстанцам. Она предложила в соцсетях написать посты благодарности своим мамам и опубликовать под общим хештегом #Анаға_құрмет. Эстафета передана членам Нацкомиссии по делам женщин, деятелям культуры, СМИ, НПО, общественным активистам и всем неравнодушным гражданам.