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День Конституции: куда сходить в Нур-Султане
В этом году в честь Дня Конституции казахстанцы отдохнут 28, 29 и 30 августа. В праздничные дни организации культуры, спорта, образования готовят для жителей и гостей столицы ряд мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
27 августа в конференц-зале Национальной академической библиотеки состоится круглый стол на тему: "Конституция. Жаңа Қазақстан. Қарқынды қадамдар". Участие в ней примут политические и государственные деятели, представители интеллигенции. Они, в частности, обсудят новые политические реформы, связанные с введением поправок в Конституцию РК.
В 16:00 часов в Президентском парке состоится open-air концерт с участием популярных молодёжных творческих групп. На сцене выступят музыкальные коллективы Нур-Султана и Алматы.
28 августа на площадке у памятника Құрманғазы пройдёт "Күй жәрмеңкесі".
В 20:00 часов на сцене Амфитеатра на набережной реки Есиль состоится концерт эстрадно-симфонического оркестра "Астана".
29 августа в 17:00 столичная филармония приглашает на праздничный концерт "Ата Заңым – айбарым" с участием творческих коллективов города.
30 августа в Нур-Султане пройдёт массовый велопробег с участием профессионалов и любителей велосипедного спорта. Его маршрут составит 20 километров от начала объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) до велодорожки ТОО "Астана Орманы". После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, пройдёт лотерея и розыгрыш ценных призов. Кроме того, жители города смогут посоревноваться в таких национальных видах спорта, как гиревой спорт, армрестлинг, перетягивание каната и асык ату.
На лыжероллерной трассе в Центральном парке состоится фестиваль скандинавской ходьбы.
А с 15:00 до 22:00 часов на площади у монумента "Байтерек" жители могут посетить концерт "Ата Заңым – Бәйтерегім", где выступят звёзды казахстанской эстрады.
В пешеходной части набережной реки "Есиль" и пешеходной улице Demalys Promenade свою программу развернет проект Creative Summer.
Днём с 14:00 часов для детей организуют развлекательные программы, флешмобы, выступления аниматоров.
31 августа в 13:00 часов в столичном этноауле "Саржайлау" состоится благотворительная акция для детей "SOS Детская деревня", организованная Советом матерей городской АНК, приуроченная ко Дню Конституции РК и в рамках Года детей. Участники акции посетят этноаул и ознакомятся с богатой историей, искусством и традициями казахского народа, смогут заглянуть в этнокультурную среду цивилизации наших предков, полюбоваться сельским бытом.
В честь Дня Конституции в Нур-Султане проведут тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы об истории и значимости для народа Основного Закона страны. Среди прочих мероприятий, в акимате отметили интеллектуальные конкурсы на знание законов и норм Конституции РК, ориентированные на повышение правовой грамотности населения, особенно молодежи, а также концерты в жилых массивах.
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