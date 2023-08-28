День Конституции: какие мероприятия пройдут в Астане

Стало известно, какие культурно-массовые мероприятия и спортивные события пройдут в Астане ко Дню Конституции, передаёт BaigeNews.kz.

Масштабным станет международный фестиваль современной этнической музыки "The Spirit of Astana" с участием артистов и музыкантов из Венгрии, Грузии, Израиля и Узбекистана. Музыкальное событие ожидается 30 августа с 12:00 до 22:00 на территории выставочного комплекса "ЕХРО".

Мероприятие начнется с мастер-классов и ярмарки ремесленников. Участие в мастер-классах платное. Желающие смогут научиться работать с кожей, фетром, узнают основы керамического искусства, окрашивания ткани, рисования и флористики. Фестиваль продолжится национальными играми, участвовать в которых могут все желающие.

30 августа с 14:00 до 21:00 жители и гости столицы смогут принять участие в фестивале красок "Salem fest" в центральном городском парке.

В 19:00 в амфитеатре запланирован музыкальный концерт с участием известных исполнителей – Dequine, Moldanazar, Мирас Жугунусов.

В День Конституции в 12:00 состоится концерт на открытой площадке перед Государственным театром драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова. 2 сентября театр откроет театральный сезон драмой Ш. Айтматова "Боранды бекет".

1-3 сентября Театр кукол представит спектакль по мотивам народной сказки "Алдар Косе".

В жилых массивах "Коктал", "Уркер", "Ондирис", "Интернациональный" будет организована праздничная программа "Keruen Fest". 30 августа в 12:00 в парке "Коргалжын" микрорайона "Коктал" запланирован бесплатный праздничный концерт.

В Дирекции объединенных музеев города Астаны пройдут лекции "Тәуелсіздік тірегі – Ата Заң", "Безъядерный мир – глобальная миссия Казахстана", а также выставка "Ата Заңым – айбыным". В библиотеках Централизованной библиотечной системы для читателей будут организованы мастер-классы и познавательно-развлекательные уроки.

30 августа в 11:00 на ипподроме "Казанат" стартует республиканский турнир по бәйге, организованный Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта г. Астаны. Около 100 наездников со всех регионов страны будут бороться за победу. Жители и гости города смогут посетить состязания бесплатно.