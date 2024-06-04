День государственных символов отмечается в Казахстане

4 июня – национальный праздник, посвященный государственным символам нашей страны, учрежден указом президента Республики Казахстан № 337 от 04.06.2007 "О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20.01.1998 и №382 "О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан", передает BaigeNews.

Государственные символы – это одна из незыблемых основ нашего государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий образ Независимости. Это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн.

Государственный флаг Республики Казахстан

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота.

Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Республики Казахстан

Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Қазақстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Қазақстан" – цвета золота.

Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн Республики Казахстан

Гимн Казахстана, ранее известный как песня "Менің Қазақстаным", по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева был утвержден Парламентом страны 6 января 2006 года. Впервые он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации Главы государства.

Музыка – композитора Шамши Калдаякова, слова – Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.