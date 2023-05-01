День единства народа Казахстана: сколько людей разных национальностей живёт в стране

Фото: almode.ru

Ко Дню единства народа Казахстана в Бюро национальной статистики РК решили посчитать, какова численность представителей разных этносов, проживающих в республике, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент население Казахстана насчитывает 19 808 430 человек. Из них 70,6 процента — казахи, доля русского населения — 15,1 процента, узбеков – 3,2 процента, украинцев – 1,9 процента, уйгуров – 1,5 процента, немцев – 1,1 процента, татаров – 1,1 процента, азербайджанцев – 0,7 процента, корейцев – 0,6 процента, а также другие национальности", — сообщает Бюро национальной статистики.

Отмечается, что самая большая численность казахов проживает в Туркестанской области – 1,5 миллиона, больше всего русских от их общего числа проживает в Алматы – 428 тысяч, узбеков в Туркестанской области – 378 тысяч человек, украинцев в Костанайской области – 86 тысяч, из 297 тысяч уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тысяч человек.

Кроме того, в Казахстане есть ещё представители таких этносов, как гагаузы, лезгины, кумыки, аварцы.

Всего в Казахстане, под единым шаныраком, проживают представители 124 национальностей.